Napoli, un protagonista inatteso può ‘rubare’ la scena: Spalletti gongola

Il Napoli di Spalletti lavora in vista dell’inizio di stagione. Gli azzurri affronteranno l’Inter a San Siro, una sfida delicatissima.

Il 2023 inizierà con il botto per il campionato di Serie A. La giornata del nostro campionato comincerà con il big match di San Siro tra Inter e Napoli, una sfida delicata e fondamentale soprattutto per i nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi hanno già perso cinque partite in questo campionato e non possono più permettersi passi falsi. Un eventuale ko ‘taglierebbe le gambe’ al club nerazzurro.

Un ulteriore ko chiuderebbe totalmente il discorso scudetto ed i tifosi dei vice-campioni d’Italia vedrebbero sfumare le chance scudetto con diversi mesi di anticipo. La società ha fatto grossi sforzi in estate e l’Inter, proprio per questo, non può non sfruttare l’occasione di accorciare dalla capolista.

Inter-Napoli sarà senza dubbio un match diverso per l’attaccante azzurro Matteo Politano. Il ventinovenne calciatore di origini romane ha vestito la maglia nerazzurra per un anno e mezzo, ma la società ha poi bocciato le sue prestazioni, complice un modulo che non era adatto alle sue caratteristiche. Il giocatore ha faticato molto, spesso utilizzato solo come esterno di centrocampo e quasi mai valorizzato per le sue reali prestazioni.

Inter-Napoli, Politano cerca rivincite

Con la maglia nerazzurra Politano ha segnato poco ed ha sofferto il 3-5-2 nerazzurro. Sia la società che il calciatore hanno capito che la scelta giusta era cambiare strada e ora Politano è una priorità del club partenopeo. Il calciatore, complice il ritardo dovuto alla Nazionale di Lozano, parte favorito e dovrebbe partire titolare a San Siro. L’attaccante italiano si candida quindi ad un ruolo da protagonista e sarà parte del tridente d’attacco completato da Kvicha Kvaratskhelia e dal bomber, più atteso che mai, Victor Osimhen.

Inter-Napoli può essere la sfida di Politano e l’ex Roma e Sassuolo ha l’occasione di prendersi una grande rivincita e magari un suo gol può chiudere definitivamente il discorso scudetto. Il Napoli sogna il colpaccio a San Siro, un successo che permetterebbe di allungare a più 14 sull’Inter e chiudere definitivamente i giochi.