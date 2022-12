“E’ fatta”: Napoli, tutto pronto per la firma sul contratto!

E’ arrivata ormai la firma sul contratto. Contenti anche i tifosi del Napoli, si attende soltanto l’annuncio per rendere tutto ufficiale.

Periodo molto particolare quello che ci prepariamo a vivere sotto il punto di vista calcistico. Torna il campionato, dopo più di un mese di sosta a causa del Mondiale in Qatar, e contestualmente riapre anche il calciomercato. Due eventi importanti, che ovviamente vanno a scandire una stagione già di per sé molto particolare. Ed allora cosa bisogna aspettarsi da qui ai prossimi mesi? Senza dubbio servirà mettere in chiaro fin da subito le proprie posizioni, come nel caso del Napoli chiamato a confermarsi dopo un avvio di stagione di assoluto spessore.

Per gli azzurri il compito sarà tutt’altro che semplice. La squadra di Spalletti, infatti, parte da un presupposto molto chiaro: il ruolo di capolista è sempre quello più complicato. La pressione sarà tanta su Osimhen e compagni, ed allora servirà mantenere i nervi saldi senza farsi distrarre. Il mercato, in questo senso, potrebbe rappresentare una fonte di distrazione, ma nel caso del Napoli questo aspetto non dovrebbe assolutamente emergere.

Si, perchè gli azzurri faranno poco o nulla in questa sessione invernale. Cristiano Giuntoli sarà principalmente impegnato a guardare al futuro, quello a lungo termine, nella speranza di intavolare già discorsi che possano poi diventare propedeutici per la prossima sessione estiva. Certo, non è detto che alla fine il club partenopeo non possa cogliere qualche occasione interessante.

Napoli, ecco la decisione: arriva la firma sul contratto, ci siamo!

Poi non vanno dimenticate anche le situazioni interne. In casa Napoli, infatti, ci sono diversi giocatori che dovranno chiarire le proprie posizioni contrattuale. Tra di loro anche diversi giovani sui quali il club ha voglia di puntare anche nell’immediato futuro, come visto anche negli scorsi mesi. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Napoli avrebbe ormai trovato l’accordo con uno dei giovani azzurri.

Si tratta di Alessandro Zanoli: il terzino destro, infatti, sarebbe pronto a prolungare il suo contratto con il Napoli fino al 2027. “Affare fatto!”, scrive Schira su Twitter. Un’operazione che testimonia anche la volontà da parte della squadra partenopea di tenere in alta considerazione il ruolo dei giovani all’interno della rosa.