Napoli, c’è una fantasma nella rosa: Spalletti lo ha dimenticato

Nel Napoli c’è un giocatore che sembra essere stato dimenticato da Spalletti: nessuna presenza, pochissime convocazione, zero mercato.

Un fantasma si aggira per il Napoli (anche se nessuno sembra essersi spaventato). Nella formazione partenopea che si appresta a riprendere la stagione regolare c’è un giocatore dimenticato da tutti. Il 4 gennaio i campani torneranno in campo in Serie A a San Siro contro l’Inter, e nel frattempo la società sta lavorando sul mercato. Si parla molto sia di cessioni che di nuovi arrivi, ma un nome è rimasto praticamente fuori anche da questo dibattito.

In termini di esuberi, quello che sta facendo parlare maggiormente è com’è ovvio Diego Demme, il 31enne centrocampista italo-tedesco ai margini della rosa di Spalletti. Il tecnico toscano l’ha convocato appena 9 volte e schierato in 3, per un totale di 19 minuti, e anche a causa dello stipendio elevato il giocatore è in partenza. Eppure c’è chi sta giocando addirittura meno di lui, nonostante le discrete speranze attorno al suo arrivo a Napoli.

Escludendo infatti i portieri di rincalzo a Meret (Sirigu, Marfella e Idasiak, tutti e tre con zero presenze stagionali), l’elemento maggiormente ignorato da Spalletti è Karim Zedadka. Pochi tifosi azzurri si ricordano di lui, acquistato appena maggiorenne dai ragazzi del Nizza nell’estate 2018. Da allora solo un paio di prestiti e nessuna possibilità in prima squadra. È ancora giovane, ma il Napoli sembra non sapere che farsene del suo talento.

Zedadka “fantasma” al Napoli: verrà ceduto?

Unico giocatore di movimento della rosa azzurra a non aver giocato neppure un minuto in stagione, Zedadka ha anche il record negativo di convocazioni: 8, meno di Idasiak e Demme (9). Che Spalletti non sia interessato a utilizzarlo è ormai abbastanza evidente, e il suo futuro è appena a un filo. Nel Napoli non ha mai nemmeno esordito, ed è reduce da una deludente annata in prestito allo Charleroi, con appena 12 presenze.

Dimenticato anche perché, a differenza di Demme, il suo peso a bilancio è quasi nullo. Ha uno degli stipendi più bassi di tutta la rosa, e per di più il suo contratto va a scadenza a giugno, motivo per cui il Napoli non è interessato a trovargli una nuova destinazione. Attualmente non risulta ci siano squadre interessate a lui, nonostante la sua poliedricità tattica: esterno sinistro di centrocampo, in passato si è visto pure da terzino, da mezzala e da punta.