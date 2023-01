Inter, l’infortunio di Mkhitaryan cambia il mercato: congelato un addio

Dopo l’infortunio di Mkhitaryan, l’Inter ha congelato una possibile cessione. Marotta ed Inzaghi non vogliono correre rischi.

La prima parte della stagione per l’Inter è stata in chiaroscuro. In Champions League è sì arrivata la qualificazione agli ottavi di finali. In campionato, invece, i nerazzurri sono andati incontro a ben 5 battute d’arresto che hanno frenato la rincorsa alla vetta. Il big match del 4 gennaio contro il Napoli, in tal senso, rappresenta la migliore delle occasioni possibili per rientrare nel giro con Simone Inzaghi che spera di poter riavere in tempo Henrikh Mkhitaryan.

L’armeno, come noto, si è fatto male durante l’amichevole vinta giovedì ai danni del Sassuolo. Intorno al 49esimo ha attirato l’attenzione della propria panchina, lamentando un dolore fisico. I primi accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una forma di lombalgia simile a quella subita da Khvicha Kvaratskhelia ad inizio novembre. Ulteriori esami sono in programma nei prossimi giorni ma, al momento, la presenza dell’ex Roma alla ripresa della Serie A è da escludere.

Una tegola inattesa per Inzaghi, che auspicava di poterlo utilizzare allo stadio “Meazza” alla luce delle ottime performance offerte dal calciatore nelle ultime amichevoli (doppietta al Salisburgo). Calendario alla mano, il rientro potrebbe avvenire nella successiva trasferta del 7 gennaio sul campo del Monza ma tutto dipenderà dall’esito dei controlli di cui parlavamo. Uno stop, il suo, che potrebbe influire anche sulle scelte di mercato dell’amministratore delegato Beppe Marotta.

Inter, in stand-by la cessione di Gagliardini

Nelle scorse settimane l’Inter aveva infatti cominciato a valutare l’idea di cedere Roberto Gagliardini, per due motivi: il contratto in scadenza a giugno ed il poco spazio ottenuto dal centrocampista fin qui (5 presenze in campionato, 4 in Champions League). Un addio anticipato che, oltre a non indebolire nel complesso la rosa di Inzaghi, consentirebbe di incamerare risorse economiche fresche.

Si parla di circa 5 milioni: la cifra messa sul piatto dalla Cremonese, alla ricerca di elementi di esperienza per centrare la salvezza. Ora invece, con l’infortunio Mkhitaryan, le azioni di Gagliardini risultano in netta risalita ed è quanto mai probabile che l’allenatore lo utilizzi nei prossimi incontri. Il divorzio, quindi, almeno per il momento è stato messo in stand-by in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dell’armeno.