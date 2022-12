Tegola pesantissima per Inzaghi: si fa male in amichevole, salta Inter-Napoli

Infortunio per un titolare dell’Inter oggi nel corso dell’amichevole contro il Sassuolo. Il 4 gennaio non ci sarà, Inzaghi in ansia.

Tegola inattesa per Simone Inzaghi, a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Nel corso dell’amichevole odierna sul campo del Sassuolo, infatti, uno dei titolari ha dovuto alzare bandiera bianca ed uscire dal rettangolo di gioco a causa di un problema fisico. Una vera e propria spinta per l’Inter, costretta a vincere il 4 gennaio contro il Napoli per evitare di scivolare ancora più distante dalla vetta occupata proprio dagli azzurri.

Ad abbandonare il campo, in particolare, è stato Henrikh Mkhitaryan all’inizio del secondo tempo. L’armeno, intorno al 49esimo minuto, si è fermato attirando l’attenzione della panchina e dello staff medico nerazzurro. Le prime indiscrezioni emerse parlano di una leggera lombalgia tuttavia un quadro più chiaro lo si avrà soltanto più avanti, al termine degli esami strumentali a cui l’ex Roma si sottoporrà.

Di certo, la sua presenza nel big match in programma allo stadio “Meazza” contro i partenopei il calciatore è da escludere. Difficile, inoltre, che torni a disposizione in occasione del successivo match che si terrà il 7 gennaio sul campo del Monza, quattordicesimo in classifica. Un problema non di poco conto per Inzaghi, soprattutto alla luce del buon rendimento offerto da Mkhitaryan nelle amichevoli organizzate durante il ritiro invernale (doppietta al Salisburgo).

Infortunio per Mkhitaryan, l’ex Roma non ci sarà in Inter-Napoli

Al suo posto è entrato Roberto Gagliardini e proprio l’infortunio rimediato da Mkhitaryan potrebbe influire sul destino del centrocampista. Il suo contratto, come noto, scade a giugno e sono diverse le squadre che, in questi giorni, si sono fatte avanti con l’obiettivo di prenderlo già a gennaio a condizioni agevolate. È il caso, ad esempio, del Monza e della Cremonese alla ricerca di elementi d’esperienza.

Ora, invece, visto il guaio fisico subito dall’armeno e del suo forfait, l’addio di Gagliardini potrebbe venire bloccato. Inzaghi, dal canto suo, spera di poter riabbracciare Mkhitaryan a breve. Per risalire in classifica e fare strada in Champions League servirà anche il suo apporto.