Il mercato dell’Inter partirà da una doppia cessione: il retroscena

Il mercato dell’Inter potrebbe partire da una doppia cessione in vista dell’imminente sessione di gennaio. Da valutare anche il piano acquisti: Inzaghi avrebbe già individuato il doppio rinforzo i vista delle prossime settimane

Quali saranno le nuove strategie del mercato nerazzurro in vista dell’imminente sessione invernale. Marotta e Ausilio potrebbero dare priorità al piano cessioni. Occhio al futuro di Correa, il quale potrebbe essere sacrificato di fronte a un’offerta decisamente importante e irrinunciabile. L’addio dell’attaccante argentino coinciderà con l’assalto a Thuram, impegnato attualmente con la Nazionale francese ai Mondiali in Qatar.

Non solo Correa, resta da valutare anche il futuro di Gagliardini. L’ex Atalanta, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà sicuramente il club nerazzurro nel mercato di gennaio. Poco minutaggio e ruolo decisamente troppo marginale nelle gerarchie di Inzaghi. Il centrocampista piace particolarmente alla Fiorentina e alla Lazio, società pronte a valutare il possibile affondo sul giocatore.

Quasi certo, invece, il sacrificio di Gosens. L’esterno tedesco, bocciato anche dalla Germania per la spedizione in Qatar, potrebbe strizzare l’occhio all’inizio di una nuova avventura. Sulle sue tracce si sarebbe già mosso il Bayer Leverkusen, ma l’Inter aprirà al suo addio solamente di fronte a un’offerta da circa 25-30 milioni di euro. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Mercato Inter, obiettivo Thuram e rinnovo Skriniar

Come accennato, in caso di cessione di Correa, l’Inter potrebbe affondare il colpo su Thuram. L’attaccante del Borussia M’gladbach sarebbe disposto a dire sì al possibile trasferimento in Seri A. Non è escluso che i nerazzurri possano spingere il piede sull’acceleratore sul francese a prescindere dall’addio di Correa.

Per quel che riguarda il rinnovo di Skriniar, invece, le parti non avrebbero trovato ancora un accordo totale per la definitiva fumata bianca. Trapela massimo ottimismo, ma Marotta e Ausilio vorrebbero mettere la parola fine all’infinita telenovela entro gennaio.