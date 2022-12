Mercato Inter, la cessione di Correa finanzierà il nuovo attaccante

Il mercato dell’Inter di gennaio potrebbe partire dal piano cessioni. Quasi certo l’addio di Gosens, il quale potrebbe far ritorno in Bundesliga. Da valutare anche il futuro di Gagliardini, corteggiato da diverse squadre di Serie A. Punto interrogativo anche sul futuro di Correa, sacrificabile in caso di offerte irrinunciabile

Il calciomercato di gennaio si prepara a entrare nel vivo con l’imminente sessione invernale. L’Inter sarebbe ormai pronta a dire addio a Gosens. Il terzino tedesco, superato da Dimarco nelle gerarchie della fascia sinistra, lascerà i nerazzurri per cercare di abbracciare una nuova avventura che gli consenta di giocare con maggiore costanza. Una nuova squadra per ritrovare una maglia da titolare in vista del futuro. A tal proposito, il Bayer Leverkusen avrebbe già avanzato una richiesta di prestito con diritto di riscatto. 25-30 milioni la richiesta economica dell’Inter.

Non solo Gosens: occhio anche al futuro di Gagliardini. Il centrocampista, poco utilizzato da Inzaghi in questa prima parte di stagione, piace al Torino e alla Fiorentina. L’Inter potrebbe privarsene, ma escluderà offerte e proposte formalizzate esclusivamente sulla base del prestito secco. I nerazzurri prenderanno in considerazione solamente le proposta di prestito con diritto o con obbligo di riscatto. Gagliardini, dal canto suo, avrebbe già dato il suo ok totale al trasferimento.

Da valutare anche il futuro di Correa. L’attaccante argentino, vittima costantemente di infortuni, potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta irrinunciabile da oltre 30 milioni di euro. La cessione dell’attaccante argentino, infatti, permetterebbe all’Inter di puntare con forte decisione su Thuram, obiettivo concreto della dirigenza nerazzurra in vista dell’immediato presente e in vista del futuro.

Mercato Inter, piace anche Smalling della Roma

Thuram resta un affare complicato, ma non impossibile. Tutto dipenderà dal futuro di Correa. L’ex Lazio, dal canto suo, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di lasciare l’Inter per giocare con maggiore costanza nella seconda parte di stagione. Non trovano conferme le indiscrezioni sul suo possibile ritorno alla Lazio. La trattativa Thuram all’Inter potrebbe entrare subito nel vivo, ma non è escluso che possa concludersi solamente in vista della prossima estate.

Per quel che riguarda la difesa, invece, l’Inter continua a seguire interessata le vicende sul rinnovo contrattuale di Smalling con la Roma. Il centrale difensivo inglese potrebbe vestire nerazzurro nella prossima stagione qualora l’offerta giallorossa non dovesse convincere l’ex centrale difensivo del Manchester United.