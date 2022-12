“Prima del Napoli”: Inter, tifosi presi in contropiede da Marotta

L’Inter sta per concludere un’operazione di mercato. La firma è vicina ed è destinata ad arrivare prima della sfida contro il Napoli.

L’Inter ha già iniziato a programmare il futuro e pensare alla sessione estiva del mercato. A gennaio, salvo sorprese, sono attese soltanto le partenze di alcuni elementi ritenuti non più strategici da Simone Inzaghi. L’elenco, in particolare, contiene i nomi di Robin Gosens e Roberto Gagliardini. Da fine maggio in poi, invece, la rosa nerazzurra verrà sottoposta ad un pesante restyling. Il tutto, cercando in ogni caso di mantenere alta la qualità complessiva.

Le principali riflessioni, in questo momento, stanno riguardando il pacchetto offensivo. In campionato la squadra ha sì segnato tanto (34 reti) tuttavia il club si aspettava di più da diversi singoli calciatori. È il caso, ad esempio, di Joaquin Correa costato 30 milioni lo scorso anno e fermo a quota 3 gol in 18 apparizioni complessive. Discorso simile per Romelu Lukaku, a segno soltanto una volta in Serie A.

Ben diverso, invece, il rendimento offerto da Edin Dzeko diventato uno dei principali trascinatori della Beneamata in questi mesi. Per lui, in totale, 21 gare “condite” da 9 centri e 4 passaggi vincenti. Un bottino importante, che gli ha consentito di risultare spesso determinante per le sorti dell’Inter e che ha spinto la dirigenza a mettere sul piatto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Inter, si avvicina il rinnovo di contratto di Dzeko

All’ex Roma, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato proposto un prolungamento della durata di un anno con opzione sul secondo. Una mossa inattesa dalla tifoseria, alla luce dell’età anagrafica della punta (37 anni a marzo), ma che conferma quanto ancora la società creda nelle qualità di Dzeko. L’intesa risulta vicina, con la fumata bianca in arrivo nell’arco di poche settimane.

Il “sì” definitivo, addirittura, potrebbe arrivare “prima della sfida col Napoli” in programma il 4 gennaio. I dettagli dell’ingaggio, ancora, non sono stati resi noti ma è probabile che il nuovo accordo venga stipulata a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attualmente percepite da Dzeko (5 milioni). Una situazione ideale per tutti: il calciatore resta in un club competitivo, l’Inter abbassa i costi e trattiene un giocatore decisivo nei momenti più complicati.