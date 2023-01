Napoli, Giuntoli “alla Marotta”: colpo a sorpresa a parametro zero

Il Napoli monitora alcuni nomi come difensori centrali per il futuro, per cautelarsi da un possibile addio di Kim. Pronto un colpo a zero.

Una buona fetta dell’impegno del Napoli sul mercato riguarda anche la difesa, dove dopo l’arrivo di Bereszynski ci sono altri obiettivi. Giuntoli infatti non pensa solo a rinforzare la rosa per l’immediato, ma guarda anche al prossimo futuro, consapevole che ci sarà di risolvere un problema coi centrali. Infatti, tra la situazione di Kim Min-jae e quella dei contratti a scadenza, anche in quel settore servirà un innesto.

Il centrale coreano ha un contratto fino al 2025, ma da luglio entrerà in vigore la clausola rescissoria da 45 milioni di euro, valida per i club esteri. Il che significa che Kim potrà partire già la prossima estate, cosa che il club partenopeo vorrebbe evitare. Giuntoli sta infatti lavorando a un nuovo contratto per il centrale asiatico, escludendo la clausola o perlomeno alzandola.

Attualmente Spalletti ha a disposizione quattro centrali di difesa, quindi non deve preoccuparsi di ulteriori rinforzi nel breve periodo. Ma a fine stagione scadrà il contratto di Juan Jesus, che attualmente è la prima riserva del reparto, e non sembra probabile un rinnovo al momento. Un nuovo acquisto, o per sostituire Kim o per il brasiliano, diventerà quindi necessario. E Giuntoli pensa proprio a un possibile parametro zero.

Due colpi in difesa per il Napoli: i profili sul taccuino di Giuntoli

Il primo nome che il club partenopeo sta osservando è quello di Tiago Djalo del Lille. Giovane e polivalente, potrebbe rappresentare un jolly difensivo molto comodo per Spalletti, e si trova ovviamente in cima alla lista della spesa del Napoli. Ma non è l’unico, stando a quanto riporta oggi ‘Tuttosport’.

Giuntoli starebbe valutando anche il colpo Evan Ndicka, difensore francese dell’Eintracht Francoforte, prossimo avversario degli azzurri in Champions League. Ha 23 anni ed è uno dei nomi emergenti del calcio europeo, inoltre si libererà a zero a giugno e potrebbe essere un vero affare. Operazione non semplice, però, perché su di lui ci sono da tempo vari importanti club, tra cui anche la Juventus.