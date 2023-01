Inter-Napoli, la decisione di Spalletti sulla difesa spiazza tutti

Il giornalista Modugno ha parlato in vista del big match di San Siro tra Inter e Napoli ed ha rivelato nuove anticipazioni sugli azzurri.

Il campionato di Serie A ricomincerà tra meno di 24 ore e c’è grande entusiasmo tra i tifosi. Lo stop forzato dovuto ai Mondiali in Qatar ha cambiato tutto, ma ora la Serie A ripartirà con il botto. Domani sera andrà in scena a San Siro il big match tra Inter e Napoli e le due squadre, soprattutto i padroni di casa, si giocano tanto del proprio futuro.

I nerazzurri non possono perdere ed anzi, a dire il vero, anche un pari frenerebbe le ambizioni scudetto. Il Napoli, dal canto suo, è l’unica squadra, tra i principali campionati europei, ancora imbattuta in campionato. Gli azzurri sono quasi al gran completo, eccetto per l’infortunato dell’ultimora Gianluca Gaetano, out a causa di una gastroenterite.

Nel corso di Radio Punto Nuovo ha parlato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno. Tanti i temi trattati e il giornalista ha parlato anche della conferenza tenuta oggi da Luciano Spalletti. Ecco le sue parole, nello specifico: “Tutti sono consapevoli di aver lavorato bene, Spalletti ha parlato di buon senso e di legittima consapevolezza, ma alla fine il campo è l’unico giudice”.

Inter-Napoli, le ultime di formazione

Il giornalista ha parlato delle ultime di formazione ed ha rilasciato un’interessante indiscrezione sulla difesa. Modugno ha riferito: “Per me giocheranno Kim, Juan Jesus, Di Lorenzo ed Olivera”. Un sorprendente doppio cambio e non ci sarà solo Juan Jesus al posto del rientrante Rrahmani, ma soprattutto Olivera al posto di Mario Rui.

Il calciatore uruguaiano ha giocato la maggior parte dei match contro le big in questa stagione e secondo il giornalista il tecnico non vorrebbe cambiare questo trend. Sul resto della formazione Modugno ha condiviso: “Ho visto molto bene Ndombele, ma credo che Spalletti punterà ancora su Anguissa, Zielinski e Lobotka mentre in attacco confermato Politano accanto a Osimhen e Kvaratskhelia”. C’è grande attesa per questo match e in casa azzurra tutti hanno la consapevolezza che il Napoli ha la possibilità, in caso di vittoria, di buttare fuori una pretendente per lo scudetto.