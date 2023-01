Occhio Napoli, la tegola è pesantissima: il top sarà fuori a lungo?

Il Napoli di Spalletti affronterà nei prossimi giorni una serie di match importanti. I tifosi attendono e sperano in chiave scudetto.

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a ripartire. Gli azzurri hanno terminato il 2022 e la prima parte di stagione con una serie incredibile di risultati utili e la formazione partenopea è l’unica imbattuta in campionato nei top campionati. Gli azzurri hanno perso una sola gara in tutta la stagione, la sconfitta ‘inutile’ ad Anfield contro il Liverpool, ma hanno collezionato match e risultati molto prestigiosi.

Con il vantaggio di 8 punti sul Milan e anche superiore sulle avversarie la formazione azzurra si è garantita un importante vantaggio sulle big italiane ed è pronta a iniziare alla grande il 2023. Gli azzurri affronteranno in poche gare Inter, Sampdoria e Juventus e un eventuale tris di successi sarebbe fondamentale in chiave scudetto.

Nello specifico due vittorie contro Inter e Juve taglierebbero quasi fuori dalla lotta scudetto le due storiche avversarie e Spalletti potrebbe concludere il girone di andata con numeri da record. Domani sera intanto c’è la prima del 2023 e gli azzurri scenderanno in campo al gran completo a San Siro contro l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri non possono permettersi passi falsi ed un eventuale sesto ko in campionato sarebbe devastante per la propria stagione.

Non solo l’Inter, novità in vista di Napoli-Juventus

Oltre al match di San Siro c’è grande attesa per la sfida in programma, nei primi giorni di gennaio, contro la Juventus. Il Napoli è nettamente avanti rispetto agli storici avversari e la squadra bianconera vive un momento davvero duro. Durante la ‘sosta mondiale’ alcuni membri della dirigenza e principali della società hanno annunciato le dimissioni e la famiglia Elkann deve fare i conti con l’operazione ‘Prisma’.

La situazione in infermeria è anche peggiore e domani la Juve scenderà in campo a Cremona in emergenza assoluta. Il club bianconero ha diversi calciatori out, basti pensare a Bonucci, Pogba e Vlahovic, ma negli ultimi minuti un nuovo stop fa tremare i bianconeri. Il calciatore argentino campione del mondo Angel Di Maria si è fermato nuovamente a causa di un colpo alla caviglia e non è stato convocato per il match di domani. Grande preoccupazione in casa bianconera, soprattutto, visto i costanti problemi fisici del calciatore. Ancora una beffa per la formazione bianconera, letteralmente maledetta in questa stagione.