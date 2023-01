Ufficiale Napoli: due belle notizie per Spalletti, ma occhio alla brutta

Napoli, per due belle notizie ce n’è anche una brutta. Arriva adesso l’ufficialità per Spalletti, anche i tifosi sorpresi dall’ultim’ora

Dopo oltre un mese e mezzo di attesa, finalmente si scende in campo e la Serie A torna ad essere protagonista. Domani il Napoli sarà di scena a Milano, dove sarà ospite dell’Inter di Simone Inzaghi nella difficile e ostica cornice di San Siro. Un qualcosa di estremamente delicato per gli azzurri, che si giocheranno gran parte della lotta Scudetto in questo mese di gennaio. Non solo per la trasferta in Lombardia, ma anche e soprattutto per le tante partite che attenderanno in questi 30 giorni gli uomini di Luciano Spalletti.

Non sarà semplice per gli azzurri fare risultato a San Siro, ma ci proveranno con ogni mezzo disponibile. Anche perché la rosa del tecnico di Certaldo è finalmente tornata a pieno regime, o quasi. Domani sarà assente il solo Gianluca Gaetano, unico indisponibile tra i convocati del Napoli, a causa di una gastroenterite che lo terrà fuori gioco per la trasferta dello stadio Giuseppe Meazza. Una brutta notizia per Luciano Spalletti, che però può consolarsi con altre due decisamente migliori per spessore e importanza.

Inter-Napoli, ecco tutti i convocati: due belle notizie per Spalletti

Due belle notizie che hanno il nome e cognome di Amir Rrhamani e Khvicha Kvaratskhelia. Il kosovaro ed il georgiano sono tornati ufficialmente a disposizione del Napoli, dopo i rispettivi periodi di infortunio. A comunicarlo è proprio la società azzurra, attraverso i convocati diramati attraverso i canali istituzionali del club. Sorride dunque Spalletti, che ritroverà finalmente due pezzi da novanta del suo gruppo dopo un lungo periodo di digiuno.

Assente dalla gara contro la Cremonese, Rrhamani viaggia verso la panchina. Al suo posto, il tecnico azzurro potrebbe preferirgli ancora Juan Jesus in coppia con Kim, così da non rischiare troppo visto il suo rientro piuttosto ravvicinato alla ripresa. Discorso diverso, invece, per Kvaratskhelia: il georgiano ha dimostrato di stare nuovamente bene già nelle amichevoli invernali e domani sarà verosimilmente in campo da titolare contro l’Inter.