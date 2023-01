Napoli, senti Tonali: l’avvertimento dopo la Salernitana è netto

Tonali, autore di una prestazione scintillante oggi contro la Salernitana, sogna ancora lo scudetto. La sfida al Napoli è stata lanciata.

Vittoria non senza patemi d’animo per il Milan oggi, impostosi 2-1 in trasferta sul campo della Salernitana. Tre punti decisivi nella corsa verso lo scudetto, che consentono ai rossoneri di portarsi a -5 dal Napoli capolista impegnata stasera sul campo dell’Inter. Un successo arrivato grazie alle reti siglate nel primo tempo da Rafael Leao e Sandro Tonali, che hanno reso vano il gol realizzato da Federico Bonazzoli nella ripresa.

Il portoghese, al decimo, è scattato in profondità su lancio proprio dell’ex Brescia e dopo aver saltato Guillermo Ochoa ha depositato il pallone nel bersaglio grosso con un tocco preciso. Il centrocampista invece, cinque minuti più tardi, ha sfruttato al meglio l’assist fornito da Brahim Diaz per trafiggere ancora il portiere messicano. I rossoneri, quindi, hanno ricominciato nel miglior modo possibile mettendo ulteriore pressione agli azzurri.

Il big match in programma alle ore 20.45 allo stadio “Meazza” sarà di fondamentale importanza per tutte le squadre coinvolte. I padroni di casa, quinti in classifica, non possono permettersi ulteriori scivoloni pena il dover dire addio in maniera prematura il sogno di conquistare lo scudetto e così la seconda stella. Gli ospiti, dal canto loro, dovranno cercare di fare bottino pieno in modo tale da respingere l’offensiva del Milan.

Milan, Tonali crede nello scudetto: messaggio lanciato al Napoli

La truppa di Stefano Pioli crede fermamente nella rimonta e ritiene di avere tutte le armi necessarie per scavalcare il Napoli. A confermarlo è stato lo stesso Tonali, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sappiamo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e sappiamo che importanza ha. Difenderemo lo Scudetto fino all’ultima goccia di sudore da versare in campo”.

Il guanto di sfida è stato lanciato. Alla conclusione del campionato, ancora, manca una vita. Il tempo per ribaltare i pronostici e recuperare terreno non manca ma servirà fare un cammino quasi perfetto. Il Napoli, autore di una prima parte di stagione da sogno, è avvertito. Guai ad abbassare la guardia. Il Milan proverà ad approfittare di ogni singolo passo falso della squadra di Luciano Spalletti.