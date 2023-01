Calciomercato Napoli, ecco il nuovo jolly di Giuntoli: l’annuncio ufficiale

Mercato Napoli, Cristiano Giuntoli ha individuato il nuovo jolly per la formazione di mister Luciano Spalletti: annuncio in diretta del club.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa. Con il calciomercato invernale già ufficialmente aperto, cresce l’attesa per l’eventuale arrivo di Bartosz Bereszynsky, laterale della Sampdoria finito nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il ds dei partenopei, oltre al giocatore dei blucerchiati, ha stilato una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono i nomi di giocatori giovani ed interessanti sparsi in giro per l’Europa.

Squadra che vince non si cambia, questo è chiaro ed evidente. Ma è noto anche che qualora ci fossero le giuste occasioni il duo formato da De Laurentiis e Giuntoli potrebbe coglierle per battere sul tempo la concorrenza. Una strategia alla ‘Kvaratskhelia‘: individuare giovani calciatori che possano in futuro generare ghiotte plusvalenze. Tra i nomi sondati dalla dirigenza e dallo scouting partenopeo c’è anche quello di Mudryk dello Shakhtar Donetsk.

Mercato Napoli, ecco l’ultima idea di Giuntoli

A svelarlo è stato Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk. Intervenuto ai microfoni di ‘CalcioNapoli24 TV’ ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell’interessamento degli azzurri per Mudryk ed altri giocatori della società ucraina. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Sui grandi calciatori, soprattutto quando sono giovani, ci sono sempre gli addetti ai lavori. Il Napoli, con il ds Giuntoli ed il suo scout, ha una delle migliori strutture in Italia. Prima c’erano molti competitors per gli azzurri, anche quando hanno sondato i nostri calciatori”.

Poi ha concluso: “I partenopei hanno chiesto informazioni su molti calciatori, ma alla fine non hanno fatto alcuna offerta ufficiale. Hanno chiesto di Mudryk, ma anche di Solomon, Trupin, Sudakov. Ancora prima ci hanno chiesto info su Matvienko e su Kovalenko che poi è andato all’Atalanta. Loro seguono bene i migliori talenti in circolazione. Mudryk? Non abbiamo esigenza di cederlo, lo valuteremo a tempo debito. E’ più forte di profili come Antony, è questo il parametro per fare il prezzo”.