Mercato Napoli, colpo alla Kvaratskhelia dopo l’Inter. Giuntoli corre ai ripari

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, desidera chiudere per il giovane calciatore e la convinzione si è rafforzata dopo la sfida contro l’Inter.

La classifica sicuramente non sottolinea più un vantaggio clamoroso del Napoli sulle altre, a causa della sconfitta di campionato contro l’Inter. I nerazzurri insieme a Juventus, Milan e Roma hanno ottenuto 3 punti preziosi, che hanno portato ad accorciare sulla prima della classe. Nonostante questo, la squadra azzurra vive ancora una condizione estrema di serenità. Tuttavia la gara ha dato delle indicazioni a mister Luciano Spalletti su ciò che si può migliorare così come a Cristiano Giuntoli sul fronte del mercato.

Così mentre il Napoli è già a lavoro per prepararsi alla sfida di domenica pomeriggio a Marassi contro la Sampdoria, il Ds s’impegna sul mercato per un obiettivo che piace da tempo, prima ancora che i Mondiali di Qatar 2022 lo facessero brillare, ovvero il 22enne del Marocco, Azzedine Ounahi.

L’idea del Napoli sarebbe quella di bruciare la concorrenza, convincendo l’Angers e il calciatore adesso però portandolo in rosa soltanto a giugno, quando la stagione sportiva europea sarà conclusa.

Napoli sempre più convinto di Ounahi: dopo l’Inter Giuntoli ha riflettuto

Secondo le informazioni riportate da ‘Il Mattino’, la società cerca di allontanare i riflettori dalla trattativa per concluderla nel modo più silenzioso possibile con i proprietari del cartellino. L’idea è quella di ripetere un affare simile a quello che ha portato in azzurro Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi a titolo definitivo.

Al momento è comunque tutto in stand-by, il Napoli ci riproverà a breve ma la gara contro l‘Inter ha rafforzato la convinzione: Ounahi sarebbe un’eccellente e giovane soluzione per il centrocampo della squadra partenopea. “Noi abbiamo fatto un inizio di stagione straordinario. Crediamo di stare a posto così. Non guardiano dagli altri. Ci guardiamo all’interno di casa nostra”, ha tagliato corto Cristiano Giuntoli dopo Inter-Napoli. Ma la sensazione è che in realtà si tratti di un’intenzione per prepararsi al futuro senza essere “disturbati”.