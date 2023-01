✍️ Mercato Napoli, arrivano due firme prima della Sampdoria

Domenica già si torna in campo, in programma c’è Sampdoria-Napoli e gli azzurri chiudono due colpi di calciomercato prima del fischio d’inizio.

Gennaio inizia a pieno ritmo per la Serie A. Le giornate di campionato si accavalleranno come nella prima parte di stagione e nel frattempo anche il calciomercato imperverserà con i suoi affari di “riparazione” o con colpi studiati, da maestro. Il Napoli si è attivato in tempi non sospetti. La rosa è considerata completa, ma c’è sempre quale dettaglio che si può puntellare nonché qualche desiderio da accontentare.

In attesa di capire se alla fine Diego Demme resterà in azzurro e si accontenterà di ritagliarsi spazio tra Lobotka, Anguissa e Zielinski, contando su tre competizioni da disputare, un giocatore che andrà a cercare minutaggio altrove sarà Alessandro Zanoli. Il Napoli ha grande stima dell’esterno difensivo, ma ad oggi davanti ha il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Un ragazzo 22enne di grande prospettiva ha bisogno di più occasioni per mettersi in mostra e in azzurro mancherebbero, poiché il difensore ex Empoli per il Napoli è intoccabile e anzi potrebbe presto rinnovare a vita. In tal senso per Zanoli si spalancano le porte della Sampdoria.

Sampdoria-Napoli si gioca anche sul mercato: doppio affare in chiusura

Proprio prima che Samp e Napoli calchino il campo di Marassi per la 17esima giornata del campionato di Serie A, le due società s’incontrano alla scrivania per sottoscrive un doppio accordo. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, si è vicini alla fumata bianca per l’affare Bereszynski-Zanoli. E si attende anche di capire se si muoverà qualcosa per i portieri Sirigu e Contini.

Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha predicato calma sull’affare ma non c’è più tempo per nascondersi. È questione di ore e poi Zanoli viaggerà verso Genova, in attesa di apprendere da Dejan Stankovic e attendersi che gli dia spazio in campo. Mentre, l’aereo in direzione opposta lo prenderà Bereszynski che, giunto ai 30 anni, potrà accettare la panchina con maggiore serenità e cogliere le chance che Spalletti gli darà. A Napoli potrebbe tornare anche l’estremo difensore Nikita Contini, in prestito proprio ai Doriani, qualora l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari dovesse rappresentare un richiamo in terra madre per Sirigu.