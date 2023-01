Napoli, nuova beffa dopo la sconfitta: l’annuncio in diretta spiazza tutti

Il Napoli ha subito questa sera la prima sconfitta in campionato. Non solo Serie A, visto le ultime di calciomercato sugli azzurri.

Il Napoli ha iniziato il 2023 con una sconfitta. Il club azzurro ha affrontato questa sera un test molto importante contro l’Inter di Simone Inzaghi ed ha subito la prima sconfitta stagionale in campionato. Gli azzurri erano l’unico club imbattuto in Europa e, per il secondo anno consecutivo, l’Inter ha frenato l’ascesa azzurra. Lo scorso anno l’Inter mandò in crisi gli azzurri e ora la squadra partenopea non vuole ripercorrere lo stesso cammino.

La squadra ha disputato una delle peggiori prove stagionali e c’è recriminazione con il Milan, la Juventus e l’Inter stessa che hanno recuperato punti. In questi giorni si parla anche di calciomercato e il club azzurro è pronto a fare movimenti sia in entrata che in uscita. L’obiettivo della squadra è quello di migliorare nei reparti dove serve.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha discusso di alcune operazioni di mercato. Il dirigente ha frenato riguardo il possibile arrivo di Bereszynski, obiettivo di mercato del club azzurro. Ecco le sue parole a riguardo: “Stiamo parlando con la Sampdoria, ma per ora non c’è ancora niente”. Parole che rallentano una trattativa che sembrava invece in dirittura d’arrivo.

Inter-Napoli, le parole di Giuntoli nel post partita

Il dirigente azzurro ha poi parlato anche di altri obiettivi e tra questi si è discusso anche del centrocampista marocchino Ounahi. Il calciatore è stato tra le rivelazioni del Mondiale ed è nel mirino di diversi club europei. Giuntoli ha parlato del calciatore e le sue parole sono apparse come un messaggio abbastanza chiaro:

“Sinceramente abbiamo fatto un grande inizio di stagione e crediamo di stare a posto cosi. Non guardiamo gli altri, ma pensiamo solo a fare il meglio possibile ogni giorno”. Parole che chiudono il mercato e sembrano frenare gli obiettivi di mercato azzurri. La vittoria dell’Inter sul Napoli non fa dimenticare agli azzurri il grande inizio di stagione e il club partenopeo resta primo in classifica. Il Napoli ha ora cinque punti di vantaggio sul Milan, sette sulla Juve e otto sull’Inter.