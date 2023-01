🟥 Napoli, il Giudice Sportivo lo squalifica: salta il big match

Napoli, la notizia adesso è ufficiale: è arrivata la comunicazione del Giudice Sportivo. Tutto cambia in vista del prossimo turno di campionato.

Dopo la gara contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è già al lavoro per la prossima sfida di campionato. Per la diciassettesima giornata di Serie A Tim 2022/2023, gli azzurri voleranno allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, per la gara contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Napoli ed il blucerchiati sono più vicini che mai, non solo per la sfida in calendario, ma anche per il calciomercato. Le due dirigenze sono in contatto per chiudere l’affare relativo a Bartosz Bereszynski che, presto, indosserà la casacca dei partenopei.

Con ogni probabilità lo farà proprio dopo la gara contro il Napoli. Gara che mette in palio tre punti importantissimi per entrambe le società. Da un lato la Samp non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi dopo la vittoria contro il Sassuolo di Alessio Dionisi; dall’altro il Napoli deve subito archiviare la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Napoli, salta il match: l’ha ufficializzato il giudice sportivo

Intanto, però, proprio Dejan Stankovic, allenatore della formazione ligure, deve fare i conti con una decisione ufficiale giunta nel pomeriggio che rischia di compromettere i suoi piani in vista del match casalingo contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Bruno Amione è stato sanzionato con una giornata di squalifica da parte del giudice sportivo. Il motivo? Un cartellino giallo di troppo che, poiché diffidato, costringerà il difensore titolare a saltare il match contro i partenopei. L’argentino Amione tornerà, dunque, a disposizione solamente per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in calendario il 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Ci sono altri quattro calciatori squalificati dal giudice sportivo per una giornata sono: Akpa Akpro dell’Empoli, Coulibaly della Salernitana, a Hjulmand del Lecce e Meite della Cremonese.