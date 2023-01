Napoli, tifosi preoccupati: giallo sul mercato, arriva la smentita

Un clamoroso intrigo di mercato è stato svelato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’: il primo colpo del Napoli si tinge di ‘giallo’?

Il mercato del Napoli rischia di tingersi di giallo. I partenopei si muovono su più fronti. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli da un lato è impegnato sul fronte estero, sul quale sta tentando di anticipare la folta concorrenza per arrivare ad un giocatore desiderato da molti club, dall’altro invece è concentrato su una tripla operazione imbastita già da alcune settimane.

Le perplessità ora riguardano proprio quest’ultima maxi operazione messa in piedi con la Sampdoria. ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina ha rivelato una clamorosa indiscrezione riguardo allo scambio Bereszynski–Zanoli e al ritorno di Contini ai partenopei. Quando sembrava tutto fatto, potrebbe prodursi un sensazionale ritardo.

Calciomercato Napoli, visite mediche per Bereszynski ma la Sampdoria frena l’operazione

Nella serata di ieri è trapelata la conclusione dell’affare che ha visto impegnate Napoli e Sampdoria nello scambio tra Bartosz Bereszynski e Alessandro Zanoli. Il polacco dovrebbe trasferirsi in Campania in prestito con diritto di riscatto mentre il giovane terzino del Napoli finirebbe in blucerchiato in prestito secco. La notizia dell’imminente ufficialità è stata data nella tarda serata di ieri anche dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio dal salotto di ‘Calciomercato L’originale’.

Tuttavia secondo quanto riferito questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero ancora delle perplessità da parte della Sampdoria. Se da un lato l’agente del calciatore polacco Federico Pastorello ha confermato che nella giornata di oggi Bereszynski svolgerà le visite mediche, dall’altro il club genovese rimane molto più cauto e fa filtrare che il giocatore di Poznan non si muoverà fino a quando non saranno risolti alcuni aspetti contrattuali. Un clamoroso intrigo di mercato quando sembrava tutto definito.

L’operazione tra le due formazioni non si limita soltanto allo scambio tra il polacco e il classe 2002 Zanoli ma comprende pure il 26enne portiere di proprietà del Napoli Nikita Contini. L’estremo difensore, che ha giocato soltanto una volta in Coppa Italia fino a questo momento, tornerà alla base. Il calciatore completerà la stagione tra i partenopei. Dovrebbe fare il terzo, aspettando però di conoscere il futuro di Salvatore Sirigu, avvolto ancora da un forte punto interrogativo.