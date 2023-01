Napoli, c’è l’accordo: tutto confermato, la notizia è una manna per Spalletti

In casa Napoli si lavora al futuro. Non solo testa al campionato, ma la società guarda con attenzione anche al calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta lavorando al meglio in vista della trasferta del Ferraris con la Sampdoria. Il club azzurro è ancora capolista in classifica, ma vuole riscattarsi dopo il deludente ko di San Siro. Il 2023 del club partenopeo è iniziato con una sconfitta ed ora il Napoli vede alle proprie ‘calcagna’ top club come Milan, Juventus e Inter. Per questo occorre reagire il prima possibile.

Non solo il campionato perché la società azzurra lavora anche al calciomercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è molto attivo e la società è pronta a correggere la squadra con qualche piccolo accorgimento. Il Napoli, in queste ore, ha ormai definito l’arrivo del polacco Bereszynski, con il calciatore della Sampdoria che sta effettuando le visite mediche con il nuovo club.

Non solo questo perché gli azzurri potrebbero intervenire anche sulle cessioni e fare qualche movimento in uscita. Le prossime settimane sono decisive e la società valuta il da farsi. Ovviamente non partirà nessun big, ma potrebbe partire qualche calciatore che finora ha trovato meno spazio. Gli azzurri valutano e i tifosi attendono con impazienza.

Napoli, vicino il rinnovo di Zanoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport il club azzurro è vicino a rinnovare il contratto al giovane talento Alessandro Zanoli. Il classe 2000, terzino difensivo, è pronto al rinnovo fino a giugno 2006, un accordo da circa 300 mila euro a stagione. Grande salto per il giocatore, che, la scorsa stagione faceva parte della squadra Primavera. Poi il suo destino è segnato.

Il calciatore infatti andrà in prestito alla Sampdoria, come parziale conguaglio nella trattativa che ha portato, ormai ufficialmente, Bereszynski al Napoli. Il giovane calciatore si trasferirà in Liguria con la formula del prestito secco e poi tornerà in azzurro, con un buon numero di presenze stavolta in A (almeno questo è l’obiettivo), a fine stagione.