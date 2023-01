Calciomercato Inter, Marotta nei guai: il colpo sta per sfumare

L’Inter ha messo nel mirino il prossimo rinforzo da regalare ad Inzaghi ma la trattativa rischia di sfumare in maniera definitiva.

L’Inter ha iniziato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. A gennaio, salvo sorprese, si cercherà soltanto di prolungare l’esperienza di Romelu Lukaku a Milano ed il contratto di Milan Skriniar. A partire da giugno, invece, la rosa andrà incontro ad un restyling completo teso sia a potenziare la squadra che ad alleggerire il bilancio. Nel mirino, ad esempio, è finito un giovane in rampa di lancio in Bundesliga ma la strada che porta alla fumata bianca appare tutta in salita.

Parliamo di Marcus Thuram, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach scade al termine della stagione. I teutonici, in queste settimane, hanno tentato più volte di convincerlo a restare ancora senza tuttavia ottenere il suo “sì”. La punta ritiene conclusa la propria avventura in maglia bianco-nera-verde ed è intenzionata a mettersi alla prova in altri contesti. Per lui si è fatto avanti il Bayern Monaco ma anche in questo il blitz non ha prodotto il risultato sperato.

Il classe 1997, autore di 13 reti e 4 assist in 17 partite tra Bundesliga (15) e Coppa di Germania (2), non intende affrettare i tempi ed ha fatto sapere alle pretendenti di voler riflettere con calma prima di prendere una decisione definitiva. Una scelta, questa, che ha rianimato le speranze dell’amministratore delegato Beppe Marotta. Il quale, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Chelsea e del Manchester United.

Inter, rischia di sfumare il colpo Thuram

Le due inglesi, stando a quanto riportato oggi dal portale ‘Footmercato’, proveranno a farsi avanti nei prossimi giorni con l’obiettivo concreto di portarlo in Inghilterra a stretto giro di posta. Una brutta notizia per i nerazzurri, impossibilitati in questo momento a mettere sul piatto la cifra richiesta dal Gladbach per cederlo già adesso (intorno ai 15 milioni). Un’ulteriore grana, che si aggiunge a quella che vede protagonista Skriniar.

Lo slovacco, come noto, fin qui non ha risposto alla proposta di prolungamento avanzata da Marotta ed ha un futuro tutto da scrivere. Il Paris Saint Germain continua ad essere alla finestra, pregustando l’idea di tesserarlo a parametro zero a partire da luglio. L’Inter attende ancora una risposta ma ogni giorno che passa l’intesa appare sempre più distante.