Calciomercato Inter, doccia fredda per i tifosi: accadrà a gennaio

L’Inter giocherà domani contro il Viktoria, ma il prossimo gennaio potrebbe esserci una cessione importante in sede di calciomercato.

Dopo un inizio di stagione molto problematico, l’Inter di Simone Inzaghi sembra che abbia preso la strada giusta. La ‘Beneamata’, infatti, nelle ultime quattro partite, tra campionato e Champions League, ha totalizzato tre vittorie ed un pareggio.

A dare una svolta alla stagione dell’Inter è stata sicuramente la doppia sfida contro il Barcellona di Xavi. I nerazzurri, infatti, contro i catalani hanno prima vinto a San Siro e poi hanno strappato un preziosissimo pareggio per 3-3 al Camp Nou, conquistandosi così un incredibile vantaggio per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Di fatto, all’Inter per passare il turno basterebbe ottenere un successo nel match di domani al Meazza contro il Viktoria Plzen. C’è grande fiducia di battere il team ceco, anche se gli uomini di Simone Inzaghi sono consapevoli di non poter sottovalutare i propri avversari. La qualificazione agli ottavi, vista la difficoltà del girone, sarebbe una manna dal cielo per la ‘Beneamata’, anche se in sede di calciomercato è arrivata in queste ore una brutta ‘doccia fredda’.

Calciomercato Inter, a gennaio il PSG proverà di nuovo a prendere Skriniar

Secondo quanto riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il PSG continua a spingere per prendere Milan Skriniar. Il team parigino, di fatto, nella prossima sessione di mercato invernale offrirà ben 25 milioni di euro, con la consapevolezza che si possa arrivare anche a 30 milioni, per convincere l’Inter a lasciare andare il difensore centrale slovacco.

La società nerazzurra potrebbe anche rifiutare questa possibile proposta del PSG, anche se in questo caso rischierebbe di perdere Skriniar a parametro zero. Il contratto dello slovacco scadrà il prossimo 30 giugno e, per il momento, non sono arrivate notizie per un suo rinnovo di contratto con l’Inter.