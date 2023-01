Calciomercato Napoli, salti di gioia per Spalletti: ufficiale il nuovo colpo

Il Napoli, nella giornata odierna, ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore per Spalletti. L’operazione è ufficiale.

Colpo di mercato per il Napoli. Il club, dopo diversi giorni di trattative, ha ufficializzato l’arrivo in città di un rinforzo che andrà così ad allungare la rosa di Luciano Spalletti ed aumentare così le opzioni a disposizione del mister originario di Certaldo. Un colpo annunciato attraverso una foto pubblicata sul proprio profilo twitter.

Si tratta di Bartosz Bereszyński, preso in prestito fino al termine al termine della stagione con diritto di riscatto. La cifra che gli azzurri dovranno versare nelle casse della Sampdoria per acquistarlo a titolo definitivo non è stata indicata nel comunicato stampa ufficiale. Si parla, tuttavia, di circa 1.8 milioni. Un colpo importante nonché low-cost, fortemente voluto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli alla luce dei tanti impegni che attendono il Napoli.

Il polacco (50 presenze con la maglia della propria nazionale) andrà a ricoprire il ruolo di alternativa di Giovanni Di Lorenzo, dando modo così al capitano di rifiatare quando necessario. L’intesa tra i due club era stata già trovata nei giorni scorsi, restavano da sistemare gli ultimi dettagli riguardanti lo stipendio percepito dal terzino destro. Questioni evidentemente risolte nelle ultime ore.

Napoli, ufficiale l’arrivo di Bereszyński

Insieme a Bereszyński arriva, o per meglio dire rientra in città, anche Nikita Contini il quale per il momento sarà il terzo portiere della rosa in attesa di capire quale sarà il futuro di Salvatore Sirigu (richiesto dal Cagliari). Alessandro Zanoli, nell’ambito della stessa operazione, sbarcherà alla Sampdoria con la formula del prestito secco fino a giugno.

Un’operazione, questa, soddisfacente per tutti. Il calciatore classe 2000, impiegato soltanto 3 volte da Spalletti nella prima parte della stagione, potrà così continuare il proprio percorso di crescita. La Doria, dal canto suo, potrà contare su un giovane dal sicuro avvenire intenzionato ad imporsi in Serie A. Il Napoli, infine, si è assicurato un calciatore già pronto ed esperto in ambito internazionale. Un ulteriore mattone per potenziare la squadra e continuare a dare la caccia a qualche trofeo. Mai come quest’anno i tifosi possono davvero sognare in grande.