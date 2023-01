Napoli, finalmente ci siamo: ecco l’annuncio, sta partendo in queste ore

E’ ormai tutto pronto. In casa Napoli attendono il colpo, l’operazione va chiudendosi: il giocatore sta partendo in queste ore.

Il mercato riserva sempre grandi sorprese. Lo sa bene il Napoli, lo sa bene anche Cristiano Giuntoli che resta vigile su ogni tipo di situazione particolare sulla quale ci si può fiondare per aumentare il livello della propria rosa. E cosi anche il direttore sportivo azzurro resta attento su tutto il panorama, ed alcune mosse pare stiano per concretizzarsi di qui a breve. Il Napoli, va detto, non dovrebbe muovere troppe pedine, soprattutto perchè c’è la necessità di mantenere intatta una rosa che nella prima parte della stagione ha fatto vedere cose davvero importanti.

Ora c’è da capire in che modo Giuntoli proverà a chiudere uno dei pochi colpi (forse l’unico) di questa sessione invernale di calciomercato. Il nome è ormai noto da tempo ed è quello di Bartosz Bereszynski, terzino polacco in forza alla Sampdoria. Proprio con i doriani ci sono discorsi aperti da settimane, ed ora sembra arrivato davvero il momento di arrivare a dama e chiudere la trattativa che regalerebbe a Spalletti un giocatore che conosce bene la Serie A. Bartosz Bereszynski, tra l’altro, è anche un giocatore che andrebbe rimpinguare la rosa azzurra in una posizione di campo dove l’alternativa a Di Lorenzo è un ragazzo davvero giovane, e che potrebbe cercare fortuna e spazio altrove come Alessandro Zanoli.

Napoli, si chiude per Bereszynski: le ultime da Genova

Ed ecco che i pezzi stanno andando al proprio posto, come c’era da aspettarsi. Bartosz Bereszynski è pronto a raggiungere Napoli e, come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, è arrivato proprio in queste ore al centro sportivo di Bogliasco per salutare i suoi compagni. In queste ore il terzino polacco partirà verso Roma, dove sosterrà le visite mediche che sanciranno, insieme alla firma sul contratto, il passaggio al Napoli.

Prestito con diritto di riscatto, la formula per portare Bereszynski in azzurro. Al contempo proprio Alessandro Zanoli farà il percorso inverso, passando alla Sampdoria in prestito dopo aver firmato il rinnovo con il Napoli. Un’operazione che dovrebbe andare a soddisfare tutti, compreso Luciano Spalletti.