😕 Napoli, può sfumare il colpo: due club di A sfidano gli azzurri

Il calciomercato di Serie A è appena iniziato. Napoli e non solo osservano con attenzione quello che succede tra le big del campionato.

L’inizio 2023 del Napoli è stato abbastanza traumatico. Il club azzurro ha ceduto all’esordio del nuovo anno in campionato, un ko netto e secco contro l’Inter a San Siro. Una brutta sconfitta e ora il club partenopeo si ritrova con soli 5 punti di vantaggio sul Milan e con tante certezze in meno. La squadra deve reagire subito, a partire dal prossimo match di campionato contro la Sampdoria.

La Serie A è ripartita dopo circa due mesi, gli azzurri, come gli altri club, stanno disputando una stagione atipica, dovuta ad un particolare Mondiale invernale. Il Napoli ha fatto una prima parte di stagione, a dir poco straordinaria, e la squadra ha raggiunto grandi risultati sia in Italia che in Europa.

Oltre alla Serie A è cominciato ufficialmente il calciomercato e tutte le big italiane si muovono per rinforzare la squadra. Il club partenopeo ha ben poco da rinforzare, ma la società si muoverà comunque per toccare qualche tassello e accontentare le richieste del tecnico Luciano Spalletti. Attenzione, nello specifico, a qualche movimento tra la porta e l’intero pacchetto difensivo.

Napoli, il colpo può sfumare

Uno dei calciatori più talentuosi di questa prima parte di stagione è il talentuoso trequartista dell’Empoli Tommaso Baldanzi. Il giocatore ha scavalcato nelle gerarchie Bajrami ed è diventato titolare del club toscano. Il Napoli osserva le sue prestazioni da inizio stagione, ma ora rischia di veder sfumare il giovane talento.

Secondo quanto riporta Tuttosport su Baldanzi c’è il forte interesse di Atalanta e Sassuolo, anche in questo caso club molto attenti alla crescita dei giovani talenti italiani. Baldanzi è un profilo 2003 molto interessante, finora ha collezionato 8 presenze e 3 reti in Serie A e i due club sognano di bloccarlo già a gennaio. Occhio Napoli perchè l’obiettivo di mercato può sfumare. Baldanzi è uno dei giovani più interessanti sul panorama italiano e negli ultimi giorni diversi club hanno monitorato le sue prestazioni.