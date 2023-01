😍 Napoli, è fatta per il colpo: tutto confermato, tifosi al settimo cielo

Il Napoli vicinissimo ormai all’ufficializzazione del suo primo colpo di mercato: le fonti confermano che le visite mediche sono in corso ora.

Sta succedendo davvero, ed è tutto ufficiale, confermato da fonti importanti come ‘Sky Sport’. A brevissimo, il Napoli potrà annunciare a tutti gli effetti il primo importante colpo di mercato di questo gennaio 2023. Un rinforzo a lungo inseguito e che potrebbe rivelarsi decisivo nel prosieguo della stagione, specialmente per far rifiatare i titolari di questa prima parte di annata.

L’esordio annuale di tre giorni fa ha messo in evidenza alcune difficoltà della squadra di Spalletti, peraltro già scorte a dicembre nel corso delle amichevoli con Villarreal e Lille. Ora urge mettersi alle spalle la sconfitta con l’Inter, la prima della stagione in campionato, e riprendere la corsa verso lo scudetto. E per questo Giuntoli e De Laurentiis stanno lavorando dall’inizio della sosta a metà novembre scorso per trovare gli innesti giusti nella rosa.

Giocatori pronti a dare un contributo importante fin da subito, per alzare il livello generale di una squadra che, nei prossimi mesi, se la dovrà vedere su più fronti. Non solo il campionato, infatti, che pure resta l’obiettivo principale. Tra febbraio e marzo toccherà infatti anche agli ottavi di Champions League contro l’abbordabile Eintracht Francoforte. In caso di vittoria, il doppio impegno dei partenopei si protrarrà per altre due partite, e anzi diverrà triplo, se il 17 gennaio batterà la Cremonese in Coppa Italia.

Il Napoli pronto al lungo finale di stagione: tutto fatto per il nuovo colpo

Ecco perché è importante piazzare fin da subito i colpi giusto, dando modo a Spalletti di averli in squadra fin da subito. Nelle prime ore di questa mattinata si era infatti scritto delle visite mediche in programma a Castel Volturno per Bartosz Bereszynski, e adesso arriva la conferma. ‘Sky Sport’ fa infatti sapere che le visite del polacco sono iniziate, e se tutto sarà ok oggi potremmo già avere la chiusura definitiva del trasferimento.

Non ci dovrebbero essere particolari problemi, comunque, visto che il terzino polacco ha giocato regolarmente tre giorni va con la Sampdoria. La formula del trasferimento è quella del prestito di sei mesi, con diritto di riscatto a 1,8 milioni di euro. Per contro, da Napoli andrà a Genova il pari ruolo Alessandro Zanoli, anche lui in prestito.