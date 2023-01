Milan, manca solo l’annuncio: è tutto fatto, tifosi al settimo cielo

Il Milan, in questi giorni, provvederà ad ufficializzare un rinnovo di contratto. L’intesa decisiva è stata trovata nelle ultime ore.

Tornerà subito al lavoro il Milan, dopo il pareggio-beffa di ieri contro la Roma. Mercoledì, infatti, i Campioni d’Italia sfideranno il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match complesso, ad eliminazione diretta, che obbligherà la squadra di Stefano Pioli a voltare pagina e prepararsi nel migliore dei modi. Questa, inoltre, sarà una settimana chiave anche per quanto riguarda alcune trattative.

Il club, a stretto giro di posta, cercherà di chiudere in maniera positiva due operazioni per il rinnovo del contratto di due colonne portanti della squadra. Il primo, ad esempio, è Rafael Leao. Ieri suo padre era in tribuna allo stadio “San Siro” per assistere alla gara e vedere da vicino il proprio figlio. Nei prossimi giorni, invece, in città è atteso Ted Dimvula, il legale che cura gli interessi economici dell’ala sinistra.

I contatti, tra le parti, sono costanti e sono destinati ad intensificarsi ancora di più. Le interlocuzioni andate in scena fin qui, non sono bastate per trovare la quadra definitiva. L’accordo non appare distante tuttavia vanno ancora sistemati alcuni dettagli legati allo stipendio e ai bonus. Se ne riparlerà a breve. Intanto, un altro giocatore si sta preparando a dire di nuovo “sì” al Milan: si tratta di Ismael Bennacer.

Milan, tutto fatto per il rinnovo di Bennacer

L’intesa decisiva, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata trovata proprio in queste ore. Per lui, in particolare, è pronto un prolungamento fino al 2027 a 4 milioni netti all’anno. Un bel salto, rispetto al milione e mezzo percepito fino a questo momento. Una gratifica che Paolo Maldini e Frederic Massara gli hanno voluto concedere alla luce della crescita esponenziale mostrata dall’ex Empoli.

Nel documento troverà posto una clausola rescissoria da 50 milioni, valida però soltanto a partire dall’estate 2024. Il Liverpool, che di recente aveva iniziato ad effettuare i primi sondaggi, dovrà rassegnarsi. L’assalto potrà avvenire soltanto tra un anno e mezzo. Pioli, nel frattempo, sorride. Un ulteriore tassello per consolidare la rosa è stato piazzato. La caccia al Napoli capolista prosegue.