“Ha mirato la mano…”: Napoli, Marelli fa infuriare i tifosi sul rigore

Il commento live di Luca Marelli fa infuriare i tifosi in occasione del rigore. Un rigore decisivo anche per il Napoli

Il Napoli contro la Sampdoria ha avuto due rigori a favore. Uno sbagliato da Matteo Politano e uno segnato da Eljif Elmas. Il secondo, è stato guadagnato proprio dal macedone dopo un tocco al pallone e il braccio di Ronaldo Vieira che ha interrotto la traiettoria dello stesso destinato a Zielinski. Abisso, dopo l’intervento del VAR, ha assegnato il penalty. Molto meno discusso rispetto a quello su Anguissa, poi successivamente parato da Audero.

E’ la giornata delle discussioni sui rigori, visto che anche durante Milan-Roma è successo un caso abbastanza particolare. I rossoneri hanno affrontato la partita nel migliore dei modi, portandosi anche sul doppio vantaggio prima del momentaneo 2-1 di Ibanez. E protagonista di questa polemica con Luca Marelli è stato proprio il difensore brasiliano, insieme ad Alexis Saelemaekers.

Milan-Roma, Marelli e la polemica su Saelemaekers

Nel suo consueto commento live a DAZN, Luca Marelli ha espresso la sua opinione sul fallo di mano di Ibanez. E dopo aver affermato che non ci fossero gli estremi per assegnare un rigore, ha dichiarato: “La sensazione mia, personale, è che Saelemaekers ha mirato la mano di Ibanez”. Un’opinione che ha fatto scatenare i tifosi del Milan, specialmente su Twitter: “Ma come si permette?”. E’ stato questo uno dei tanti tweet riguardo l’episodio, poi c’è un altro utente che afferma: “Interviene dall’iperuranio, porta una testimonianza ai terrestri dalla quarta dimensione”.

La partita è poi finita 2-2 per il gol nel finale di Tammy Abraham, che ha spiazzato tutto il Milan. Un gol inatteso, arrivato su ribattuta dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. L’attaccante inglese ha ‘salvato’ i suoi nel finale, la Roma quest’anno su palla inattiva è la squadra che ha segnato di più in Serie A. Questo blackout della squadra di Pioli può essere decisivo ai fini della lotta scudetto, anche se manca ancora oltre un girone prima della fine del campionato.