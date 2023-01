😱 Mercato Napoli, doppio colpo definito: De Laurentiis si sfrega le mani

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis gongola seriamente: il presidente del club azzurro ha definito un doppio colpo per l’estate.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa. Nonostante sia già stato ufficializzato il colpo relativo a Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, il club partenopeo è alla ricerca di talenti e calciatori di prospetto che possano generare plusvalenze in futuro in caso di rivendita. La strategia del presidente e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, vero e proprio artefice del mercato azzurro, è decisamente chiara. Puntare su calciatori talentuosi, giovani e capaci di fare la differenza sin da subito: un po’ come accaduto con Kvaratskhelia.

Ma poiché calciatori come Kvara non si riuscirà sempre a tirarli fuori dal cilindro, è necessario studio e valutazione circa i tanti profili seguiti dallo scouting partenopeo. In quest’ottica il lavoro del ds azzurro fa invidia ai migliori club italiani. E poi c’è la sinergia col Bari di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, che può regalare non poche sorprese. Il club pugliese, in piena lotta per la promozione in Serie A, è da sempre fucina di talenti e spesso ha intrecciato le proprie strategie di mercato col Calcio Napoli.

Calciomercato Napoli, doppio colpo dal Bari: affare bloccato

Proprio gli ultimi rumors di calciomercato in entrata del Napoli Calcio, infatti, sembrano riguardare un affare col Bari. Aurelio e Luigi De Laurentiis avrebbe definito, non a caso, l’ennesima trattativa tra le due società. Nonostante al momento si tratti solamente di voci ed alcun affare sembra essere confermato, la probabilità che ciò accada nei prossimi giorni resta decisamente alta.

Secondo quanto riferito da ‘Repubblica.it’, il club pugliese ha attirato l’attenzione di Giuntoli, colpito dai numerosi talenti sfornati nella prima parte di stagione. Su tutti ci sono l’attaccante marocchino Cheddira, autore di ottime prestazioni anche al Mondiale in Qatar, ed il portiere Caprile. Sulle loro tracce non sembra esserci solamente il club campano. Bayern Monaco ed Ajax, infatti, avrebbero puntato i fari sull’estremo difensore classe 2001. Il Bari, però, non pare intenzionato a cederlo all’estero in alcun modo e per questo resta più che probabile un suo trasferimento in azzurro. Il portiere è nel mirino di Giuntoli già da diverso tempo: il ds dei partenopei è al lavoro per portare entrambi sotto l’ombra del Vesuvio già durante la prossima sessione di mercato.