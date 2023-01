❌ Napoli, ufficiale la stangata: dopo il caos, c’è il comunicato

Per la gara di domenica tra la Sampdoria di Stankovic ed il Napoli di Spalletti bisogna registrare un duro comunicato.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha dato un importante segnale domenica scorsa. Gli azzurri, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter di Simone Inzaghi, hanno battuto la Sampdoria di Dejan Stankovic con il risultato di 0-2.

I marcatori della serata sono stati Victor Osimhen ed Elmas, il quale ha realizzato il calcio di rigore che ha chiuso definitivamente i giochi. Gli uomini di Luciano Spalletti nei minuti iniziali della partita hanno avuto a favore un altro penalty che, però, è stato sbagliato da Matteo Politano.

Il team partenopeo, anche grazie ai pareggi dell’Inter e del Milan contro il Monza e la Roma, ha aumentato di nuovo il proprio vantaggio sul secondo posto. Il Napoli, infatti, ha adesso ben sette punti sulla coppia formata dalla squadra di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio la ‘Vecchia Signora’ sarà la prossima avversaria degli azzurri che, però, sono stati protagonisti involontari di un brutto episodio.

Il comunicato del Giudive Sportivo: “Sampdoria multata per dei cori di matrice territoriale dei confronti dei tifosi del Napoli”

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha infatti multato la Sampdoria per dei cori discriminatori contro la città di Napoli. Ecco il comunicato ufficiale: “Ammenda di 10mila euro alla società della Sampdoria per avere suoi sostenitori, sia prima della gara che al 37’ della seconda frazione di gara, intonato cori di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti da tutti i collaboratori della Procura Federale posizionati in vari settori dello Stadio Ferraris”.

Questo comunicato è davvero una brutta notizia, visto che la gara di domenica scorsa è stata l’occasione per ricordare due campioni scomparsi in queste ultime settimane: Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Macchiare una serata del genere non è stato per nulla un bel messaggio a chi si sta avvicinando allo sport più amato al mondo.