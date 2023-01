Napoli-Juve, doccia fredda per Spalletti: la doppia notizia spiazza tutti

Napoli-Juve si avvicina sempre più velocemente e nel frattempo arriva anche una doppia notizia che mette in allarme i tifosi azzurri.

Napoli-Juventus andrà in scena venerdì 13 gennaio alle ore 20:45 al Diego Armando Maradona. Il big match dirà tanto sul proseguimento del campionato da quel momento in avanti. E Luciano Spalletti ce la metterà tutta, con i suoi, per non perdere punti per strada. A tal proposito, è arrivata una doppia notizia che mette in allarme i tifosi partenopei.

Il Napoli si sta allenando e concentrando al massimo per affrontare i bianconeri in casa propria. È questo uno dei match più attesi e sicuramente uno dei meno scontati, visto quanto la squadra di Massimiliano Allegri si sta dimostrando una variabile impazzita in questa stagione.

Proprio per Allegri e per la Vecchia Signora, poi, arrivano anche buone notizie. Perché si rivedono i tanto attesi Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Problemi in vista per gli azzurri? Gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dall’allenamento condotto dai bianconeri.

Napoli-Juve, gli ultimi aggiornamenti su Pogba e Vlahovic: problemi in vista per Spalletti?

A parlare delle ultime in casa Juventus è stata quest’oggi la redazione di ‘TuttoJuve.com’. È stato, infatti, seguito da vicino l’allenamento della Vecchia Signora e, a questo proposito, sono arrivate importanti novità su Pogba e Vlahovic appunto: “Dal numero 10 juventino e da DV9 arrivano segnali confortanti. Dopo i primi giorni di lavoro con il pallone”.

“Entrambi – si legge ancora – nel corso di questa settimana potrebbero riprendere a lavorare parzialmente un gruppo“. Certo appare complicato che i due giocatori possano essere presenti nel big match contro il Napoli, dato che le loro condizioni fisiche non sono ancora al 100%. Ma la notizia fa comunque mettere in allarme tanto la squadra azzurra quanto Luciano Spalletti. Perché il rischio di avere contro avversari del calibro dell’attaccante e del centrocampista crea comunque rogne in più a cui dover far fronte. Si attendono perciò le prossime ore per ulteriori informazioni.