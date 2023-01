Napoli-Juve, Allegri gongola: la tripla notizia fa felici i tifosi

C’è grande attesa per il big match di venerdi sera tra Napoli e Juve. Intanto ci sono buone notizie in arrivo per Massimiliano Allegri.

Le prime due giornate di Serie A hanno dato già importanti risposte. La Juve di Massimiliano Allegri si candida ad essere la principale avversaria del Napoli capolista per la lotta scudetto. Gli azzurri restano primi con un netto vantaggio sulle avversarie, ma venerdì sera al Maradona si terrà una sfida decisiva tra i bianconeri e la squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli resta con un buon vantaggio ed un’eventuale vittoria potrebbe quasi chiudere i giochi. La squadra partenopea, portando a casa i tre punti, si porterebbe infatti a dieci punti di vantaggio dalla Juventus, un distacco molto importante visto la situazione nel campionato italiano. D’altronde non sarà semplice, il club torinese è in gran forma e viene da otto vittorie consecutive, tutte con difesa imbattuta.

Il club torinese è in gran forma e la cosa che più colpisce, oltre i risultati, è che Allegri sta vincendo queste gare con un’infermeria pressoché piena. Da Bonucci a Vlahovic, sono in tanti i big in difficoltà ed il tecnico ha dovuto lanciare tanti giovani che stanno facendo paradossalmente le fortune del club. Fagioli, Miretti e Iling Jr., senza dimenticare l’argentino Soulè, la rosa della Juve ha quasi risorse illimitate. Presto però potrebbe arrivare nuove buone notizie per il club.

Juve-Napoli, Allegri valuta i rientri

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla questione infortunati in casa bianconera. Federico Chiesa è tornato in campo nell’ultimo match di campionato e contro gli azzurri potrebbe addirittura partire dal primo minuto. Questo e non solo con la squadra che potrebbe vedere presto importanti rientri.

Il quotidiano sottolinea che Vlahovic potrebbe finalmente tornare dopo il Mondiale, anche se appare improbabile una sua presenza dal primo minuto. Oltre al centravanti serbo è sempre più vicino il rientro di Angel Di Maria, ormai pienamente recuperato e di Juan Cuadrado, risorsa fondamentale per la fascia bianconera. La Juve recupera pezzi e preoccupa Spalletti in vista del big match del Maradona.