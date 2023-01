Napoli-Juve, occhio Spalletti: la vera minaccia ed arma segreta di Allegri

Il Napoli nel big match di venerdì sera al Maradona contro la Juventus dovrà fare attenzione a quella che è diventata l’arma in più di Allegri

Il prossimo turno rappresenterà una tappa molto delicata del campionato della squadra di Luciano Spalletti. Al Maradona, il Napoli riceve la Juventus di Max Allegri che pur non entusiasmando ha portato a casa le ultime otto partite giocate in Serie A. La formazione bianconera non ha convinto totalmente ma è riuscita a mantenere la porta inviolata per tutto questo periodo di tempo.

E come scrive ‘Tuttosport’, nella rosa bianconera c’è un vero e proprio fattore determinante. Un calciatore che è uscito fuori con prepotenza facendo valere la sua esperienza e la sua personalità. Il Napoli dovrà guardarsi bene da questo nuovo insospettabile talismano e leader della Juventus.

Juventus, capitan generale Danilo: è l’uomo sempre presente nella rimonta della formazione di Max Allegri, leader e talismano bianconero

Il trentunenne brasiliano di Bicas sta diventando un leader sempre più importante nella squadra di Massimiliano Allegri. Il calciatore ex Porto, Real Madrid e Manchester City racchiude quelle componenti di cui aveva bisogno la Juventus per poter decollare: esperienza e temperamento.

Le ha messe al servizio della squadra ed in effetti i bianconeri ne stanno traendo giovamento. Il difensore è stato inoltre decisivo nell’ultima sfida contro l’Udinese perché è stato proprio lui a scardinare la formazione di Andrea Sottil quando ormai lo 0-0 sembrava non dovesse cambiare più. Danilo sta diventando l’uomo della svolta juventina, non a caso è sempre stato presente in questa striscia di risultati.

Come scrive ‘Tuttosport’, l’ex Real Madrid si è lasciato alle spalle nelle gerarchie dell’allenatore livornese altri due sudamericani, Cuadrado e Alex Sandro. Il giocatore, arrivato nel 2019 e sotto contratto fino al 2024, è vicino anche al rinnovo. Con il prolungamento del suo accordo con la Juventus fino a giugno 2026 diventerà ulteriormente fulcro dello spogliatoio bianconero. Il Napoli di Spalletti dovrà stare molto attento al leader avversario nella gara di venerdì sera.