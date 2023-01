Napoli, tutto confermato: c’è l’accordo, Spalletti può esultare

Il Napoli non pensa solo al campionato. Cristiano Giuntoli è al costante lavoro sul mercato a caccia di rinforzi utili al club.

Il Napoli di Luciano Spalletti può finalmente sorridere. Dopo la sconfitta ad inizio 2023 contro l’Inter, il club partenopeo ha vinto 2 a 0 in casa della Sampdoria ed ha guadagnato punti grazie ai pari di Inter e Milan. Ora il clima attorno al club partenopeo è di nuovo di grande entusiasmo e c’è grande attesa per il big match di venerdì sera contro la Juventus. Il club azzurro, con un successo, si porterebbe a dieci punti di vantaggio sul club bianconero.

La capolista non è ancora al pieno della forma, ma la vittoria del Ferraris ha ridato ottimismo al Napoli. Intanto la società ed in particolare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora al calciomercato e nei primi giorni ha già chiuso il primo colpo. Il club campano ha realizzato uno scambio con la Sampdoria, ha acquistato il polacco Bereszynski, un calciatore che dà esperienza e quantità al club ed ha ceduto il giovane Zanoli alla Sampdoria.

Tra l’altro Alessandro Zanoli ha anche debuttato con il nuovo club, subentrando proprio ieri contro gli azzurri. Il mercato non è chiuso e Sampdoria e Napoli potrebbero presto chiudere un’altra trattativa di calciomercato. Questa riguarda il portiere blucerchiato Nikita Contini, calciatore di proprietà del Napoli e che potrebbe fare ritorno alla base.

Napoli, l’acquisto della Sampdoria sblocca il mercato

Come riportano i colleghi di Tuttomercatoweb la Sampdoria ha praticamente definito l’arrivo del portiere Martin Turk, calciatore di proprietà del Parma. Turk sarebbe l’ideale vice Audero fino a fine stagione e in questo modo si sbloccherebbe anche la trattativa relativa a Nikita Contini. Presto potrebbe quindi chiudersi il colpo di calciomercato.

Dopo Bereszynski gli azzurri sono pronti a chiudere per Contini e l’accordo della Sampdoria aiuta Spalletti e la società. Contini tornerebbe a Napoli e in questo modo, eventualmente, potrebbe contribuire alla partenza, senza particolare preoccupazione, di Salvatore Sirigu. L’estremo difensore è molto esperto ed è richiesto in Serie B dove lo cercano la Reggina e soprattutto il Cagliari, squadra dove il neo tecnico Ranieri sta provando a ripartire.