Juve, niente da fare: salta il Napoli, ma Spalletti sorride solo a metà

Arrivano buone notizie per il Napoli. Il bomber della Juve salta la sfida contro gli azzurri, ma Luciano Spalletti sorride solo a metà.

Il Napoli si prepara alla prossima ed importante sfida di campionato contro la Juventus. Un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che al momento sono distanti in classifica, ma che di fatto pare ambiscano alla stessa cosa: la vittoria della Scudetto. La Vecchia Signora è protagonista di una rincorsa importante, fatta di otto vittorie consecutive ed una quadra che mai come in questa fase della stagione sembra essere stata trovata da Massimiliano Allegri.

Questo, ovviamente, deve preoccupare e non poco il Napoli. La squadra azzurra ha esordito nel 2023 con la sconfitta partita a San Siro per mano dell’Inter che si è poi fermata subito dopo contro il Monza. Anche il Milan ha perso terreno, con il pareggio di ieri contro la Roma. Resta, dunque, proprio la Juventus a premere ancora sull’acceleratore e mettere pressione agli azzurri.

Ecco perchè la sfida che si giocherà venerdì sera pare davvero uno scontro diretto importante, con tre punti che risultano quasi decisivi per capire con quali dinamiche proseguirà la lotta Scudetto. Il Napoli vincendo darebbe una scalciata importante ai bianconeri che, all’inverno, portando a casa tre punti si avvicinerebbero pericolosamente.

Napoli-Juve, Vlahovic salta il match: ma Spalletti sorride a metà

Allegri spera di poter contare su un numero di giocatori importante, e soprattutto si augura di poter schierare dal primo minuti anche elementi chiavi per la sua struttura di gioco. Tra questi, però, non ci sarà Dusan Vlahovic: come riportato oggi da ‘Tuttosport’, infatti, è ormai contata l’assenza dell’attaccante serbo per la partita contro gli azzurri. Una notizia ovviamente positiva per Spalletti che, va detto, sorride soltanto a metà.

Si, perchè se è vero che la Juventus dovrà rinunciare all’ex bomber della Fiorentina, è anche vero che Max Allegri ha le spalle coperte. Anche in questo inizio di 2023 è parso chiaro come Arek Milik si sia ambientato benissimo in casa bianconera, diventando sempre più decisivo. Anche in assenza di Vlahovic, dunque, l’allenatore della Juventus avrà un attaccante di assoluto affidamento sul quale far ricadere le responsabilità della manovra offensiva juventina.