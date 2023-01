😱 Ochoa-Napoli, colpo di scena: l’annuncio dell’agente spiazza tutti

Calciomercato Napoli, l’agente di Guillermo Ochoa lascia i tifosi senza parole: svelato un retroscena totalmente inaspettato.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è da sempre attento ai calciatori talentuosi. Nonostante la carta d’identità , negli ultimi anni il club azzurro pare essere arrivato molto vicino anche a Guillermo Ochoa, portiere appena giunto alla Salernitana. Dopo l’infortunio di Luigi Sepe che ha saltato la tournée in Turchia e che non rientrerà in campo a breve giro, il club del presidente Danilo Iervolino si è assicurato il cartellino del portiere messicano. Un vero e proprio colpo da novanta del direttore sportivo Morgan De Sanctis, proprio ex estremo difensore del Calcio Napoli.

Il trentasettenne portiere ha dimostrato di essere ancora in forma e decisivo nelle prime due uscite con la casacca della Salernitana: contro Milan e Torino ha messo a segno ben sedici parate, conquistando voti altissimi in pagella. Con questi presupposti Sepe, al suo ritorno a disposizione di mister Davide Nicola, rischia seriamente di perdere il posto.

Ochoa-Napoli, retroscena di calciomercato: parla il suo agente

Il portale ‘Marca Claro’, dopo le ottime prestazioni di Ochoa, ha raggiunto Jorge Berlanda, procuratore del giocatore. L’agente del messicano ha commentato le prime uscite del suo assistito in Serie A ed ha svelato anche un retroscena di calciomercato che riguarda il Napoli di De Laurentiis. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Come sta vivendo le prime settimane in Italia? È molto contento ed ha intenzione di continuare sulla stessa linea, con l’impegno di continuare a lavorare e godersi la Serie A. L’Italia è un paese che gli è sempre piaciuto molto. Di conseguenza si sta vivendo a pieno la sua esperienza qui”.

Poi ha continuato: “Se è stato vicino ad una squadra italiana in passato? Sì. Qualche anno fa abbiamo avuto diversi approcci con qualche club. Il primo a concretizzarsi è stato il Napoli quando c’era Carlo Ancelotti in panchina. C’era già un accordo verbale con gli azzurri, ma il presidente dello Standard Liegi si pentì e bloccò la trattativa. Rimanemmo tutti con la voglia di Napoli, peccato. Com’è il rapporto con i compagni di spogliatoio e la città di Salerno? Si sta adattando alla città ed ai compagni di squadra. Poco alla volta sta anche imparando la lingua italiana. Lui è uno che ha talento, parla già inglese e francese. Adesso imparerà anche l’Italiano. A Salerno è molto felice”.