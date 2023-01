Napoli, anche Giuntoli esulta: che ufficialità prima della Juventus

Il Napoli si sta preparando al big match contro la Juventus in programma venerdì. Oggi, intanto, un azzurro ha ricevuto un premio importante.

Il Napoli è tornato al lavoro, in vista del big match contro al Juventus. Una sfida di importanza strategica per entrambi i club. I bianconeri, reduci da 8 vittorie consecutive con zero gol subiti, sono risaliti al secondo posto in classifica raggiungendo così il Milan ma sono ancora distanti 7 punti dalla vetta e non possono permettersi ulteriori scivoloni. Gli azzurri, invece, puntano a bissare la vittoria ottenuta in trasferta ai danni della Sampdoria ottenuta domenica scorsa.

Un match che si preannuncia già adesso ricco di emozioni e di gol. Il tecnico Luciano Spalletti, in questi giorni, sta osservando da vicino gli allenamenti della propria squadra e sfrutterà il tempo a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Eljif Elmas, a segno nell’ultimo turno del campionato, ha testimoniato una volta di più di poter essere molto utile alla causa tuttavia Piotr Zielinski al momento sembra essere leggermente più avanti rispetto al macedone.

In avanti, invece, non sembrano esserci ballottaggi particolari. Matteo Politano si è ormai imposto su Hirving Lozano mentre a sinistra è intoccabile Khvicha Kvaratskhelia. Nel ruolo di punta centrale agirà Victor Osimhen il quale, nella giornata odierna, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: quello di miglior calciatore emergente dell’anno.

Napoli, Osimhen premiato come miglior calciatore emergente del 2022

La cerimonia di consegna si è tenuto oggi a Napoli, alla presenza dei vertici dell’associazione emiratina “Globe Soccer” e del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Un premio che conferma la crescita esponenziale dell’ex Lille, divenuto una colona portante della formazione del mister originario di Certaldo. Per lui, fin qui, 11 gol e 3 gol in 16 presenze complessive.

Numeri da top player conclamato, che gli hanno consentito di risultate determinante per le sorti dei partenopei e finire nel mirino dei principali top club della Premier League. Per lui, ad esempio, ha iniziato a farsi avanti Victor Osimhen tuttavia per portarlo in Inghilterra servirà un assegno a 3 cifre. Per parlare di mercato, in ogni caso, c’è tempo. Ora la concentrazione del nigeriano è interamente rivolta alla sfida in programma allo stadio “Maradona”.