“Disastroso…”: Napoli-Juventus, l’ex Krol distrugge i bianconeri

Venerdì sera la prima sfida casalinga al Maradona del 2023, sarà Napoli-Juventus e l’ex Krol dice la sua su un incontro che può dire molto in chiave classifica.

Napoli-Juventus, anche se nelle prime settimane della stagione non sembrava potesse accade per stavolta, sarà una vera sfida scudetto. Certo, l’annata sportiva è ancora lunga e mancano due giornate alla fine del girone d’andata ma in un senso o nell’altro il discorso campionato può subire una svolta. In caso di vittoria degli azzurri, si porterebbero a +10 dai rivali bianconeri. Se invece i torinesi dovessero fare risultato al ‘Maradona’ accorcerebbero, giungendo a -4 dal primo posto in classifica.

In questo frangente, infatti, la Juventus pare essersi candidata più delle altre al ruolo di anti-Napoli. Nella seconda parte del girone d’andata del campionato, la squadra di Max Allegri si è resa protagonista di una rapida risalita, accumulando ad oggi 8 gare in clean sheet, in Serie A.

Numeri importantissimi, mentre la solidità di Milan e Inter è meno ferma. I rossoneri hanno sciupato la chance del fine settimana pareggiando con la Roma e lo stesso è accaduto ai nerazzurri in occasione della sfida contro il Monza.

Krol su Napoli-Juventus: “Azzurri non difensivi in casa, bianconeri disastrosi”

In merito alla sfida di cartello in onda nell’anticipo del venerdì sera ha parlato l’ex difensore azzurro, Ruud Krol, intervenendo a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Ultimamente i bianconeri hanno vinto spesso per 1-0. Il Napoli dal canto proprio sa bene come accettare, ma è organizzato per difendersi dai contraccolpi avversari. Per ora il Napoli è stato più forte della Juventus sotto ogni punto di vista, ma non dovrà deconcentrarsi nemmeno per un attimo. Il pubblico dello Stadio Maradona non accetterebbe una squadra difensivista, quello della Juventus è un gioco disastroso. Sempre difesa e contropiede, il Napoli deve fare attenzione”.

L’ex giocatori di Amsterdam ha poi parlato dell’interesse degli azzurri nei riguardi del suo giovane connazionale, il difensore del Torino, Perr Schurrs. Di seguito le considerazioni di Krol: “È un buon giovane, un buon investimento per il futuro. Finora ha dimostrato di essere adattabile a un calcio quale è quello italiano. È rapido e commette pochi errori”.