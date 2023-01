La Juventus ha due risultati su tre: la teoria che spiazza i napoletani

In attesa della gara di venerdì tra il Napoli e la Juventus, un giornalista ha rivelato una teoria che ha spiazzato i tifosi azzurri.

Dopo l’ultimo di campionato, la sfida di venerdì sera al Maradona tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri è diventata ancora più importante. I pareggi di Milan ed Inter contro la Roma ed il Monza hanno di fatto favorito le due squadre che sono pronte a sfidarsi nell’impianto di Fuorigrotta.

La Juventus, in caso di successo, potrebbe davvero farsi sotto al Napoli capolista. I bianconeri, infatti, hanno sette punti di svantaggio e con una vittoria metterebbe tantissima pressione agli uomini guidati da Luciano Spalletti. Lo stesso tecnico toscano ha ribadito ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’ le difficoltà della partita contro la ‘Vecchia Signora’: “Anche senza le otto vittorie di fila è una delle squadre più difficile da affrontare. La Juventus per storia, organizzazione e rosa è la squadra più forte del nostro campionato”.

Il team bianconero, infatti, arriva alla partita del Maradona con una serie di otto vittorie consecutive, dove non ha subito neanche un gol, che gli ha permesso di recuperare tante posizioni in classifica. Tuttavia, proprio sulla Juventus, c’è stata una rivelazione che ha spiazzato un po’ tutti i tifosi del Napoli.

Napoli-Juventus, la teoria di Giovanni Capuano: “Un pareggio andrebbe meglio ai bianconeri”

Giovanni Capuano, ai microfoni ufficiali del portale ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’ ha infatti avanzato l’ipotesi che un possibile pareggio vada meglio alla ‘Vecchia Signora’ e non al Napoli: “Se dovesse perdere, Luciano Spalletti conserverebbe comunque un buon margine in classifica, anche se uscirebbe sconfitto da due scontri diretti. Se il Napoli dovesse ripetere con la Juventus la stessa prestazione che ha fornito contro l’Inter, allora sì che bisognerebbe farsi qualche domanda. Un risultato di pareggio andrebbe meglio a Massimiliano Allegri, visto che rriva a questo scontro diretto da otto vittorie consecutive”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Per il Napoli, invece, il pareggio arriverebbe dopo il ko di mercoledì scorso contro l’Inter. Gli azzurri, che fino a questo momento sono stati i più forti, possono vincere la partita. La Juventus , invece, ha vinto le ultime otto gare perché ha saputo sfruttare gli episodi. Il segno 1, almeno secondo me, è quello più probabile, ma credo che la X sarebbe più favorevole ai bianconeri”.