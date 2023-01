Napoli-Juventus, doppia assenza pesante per Allegri: è già sicuro

Dopo la vittoria della sua Juventus contro l’Udinese, per Allegri non ci sono delle buone notizie per la gara contro il Napoli.

Dopo un periodo difficilissimo, la Juventus è in fortissima ripresa. I bianconeri, con il successo di quest’oggi per 1-0 contro l’Udinese di Andrea Sottil, hanno centrato l’ottava vittoria consecutiva.

La ‘Vecchia Signora’, in attesa della gara di domani tra la Sampdoria di Dejan Stankovic ed il Napoli di Luciano Spalletti, si è portata di fatto a soli quattro punti dalla vetta. Nonostante queste serie di vittorie, ed il fatto che la sua squadra non prenda più gol, Massimiliano Allegri indica ancora il team partenopeo come il favorito per la vittoria finale.

Il tecnico toscano, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Stiamo facendo un bel percorso. Abbiamo giocato meglio rispetto a Cremona. Il Napoli? Resta la favorita, dobbiamo continuare a viaggiare fari spenti”. Tuttavia, proprio per Massimiliano Allegri, in vista della gara di venerdì contro gli azzurri non ci sono delle ottime notizie.

Napoli-Juventus, Massimiliano Allegri dovrebbe fare a meno sia di Dusan Vlahovic che di Paul Pogba

L’allenatore della ‘Vecchia Signora’, molto probabilmente, non avrà infatti a disposizione per la sfida del Maradona contro il Napoli i vari Vlahovic e Pogba. Questi due calciatori, di fatto, sono ancora alle prese con i soliti problemi fisici che gli stanno impedendo di giocare con una certa continuità nel corso di questa stagione, soprattutto per quanto riguarda il centravanti serbo.

Paul Pogba, infatti, per colpa del cronico infortunio al ginocchio ancora deve esordire in questa sua seconda avventura con la maglia della Juventus. Dusan Vlahovic, invece, sta affrontando una pubalgia che non vuole andare via. Tuttavia, la ‘Vecchia Signora’ ha mostrato di riuscire a vincere anche senza questi due calciatori, visto che Allegri è stato bravissimo a far compattare l’intero gruppo intorno a sé.Il tecnico toscano, oltre a questi due giocatori, dovrà comunque valutare anche le condizioni di un altro giocatore storico del team bianconero, ovvero Leonardo Bonucci.