Juventus, vergognoso attacco alla città di Napoli: partenopei spiazzati

Episodio vergognoso durante il match tra Juventus e Udinese, ciò che è successo allo Stadium indigna i tifosi napoletani.

La Juventus è in questo momento in campo contro l’Udinese. Gli uomini di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro la Cremonese cercano altri tre punti in questo secondo match del 2023. Un risultato che sarebbe fondamentale per i bianconeri, sopratutto considerando il fatto che il prossimo match sarà lo scontro al vertice contro il Napoli.

E proprio il Napoli è indirettamente al centro di quanto accaduto allo Juventus Stadium. L’impianto di Torino purtroppo ci ha spesso abiatuato ad atteggiamenti non proprio improntati al rispetto nei confronti della città e dei tifosi napoletani. Non è raro infatti che dagli spalti dello Stadium piovano cori di matrice razzista nei confronti dei napoletani.

Purtroppo anche stavolta è accaduto lo stesso. Si è partiti con un normale e legittimo “noi non siamo napoletani”, poi si è passati ad un “stiamo arrivando bastardi” che allude al fatto che la Juventus sta rincorrendo il Napoli in testa alla classifica. Un coro decisamente duro, ma ancora tollerabile. Si però infine passati al solito repertorio di cori contro Napoli e i napoletani e di invocazioni al Vesuvio.

Juventus, cori contro Napoli e i napoletani in vista del big match della prossima giornata

Un momento davvero spiacevole per il calcio e per lo sport in generale, soprattutto considerando l’atmosfera che lo stesso Stadium aveva ricreato nell’immediato prepartita, sia per quanto riguarda il tributo ai vincitori del Mondiale Di Maria e Paredes, sia soprattutto per quanto riguarda il commosso ricordo per Gianluca Vialli, ex capitano bianconero scoparso in questi giorni dopo una lunga malattia. Lo Stadium aveva giustamente salutato con grande commozione, ricordando colui che è stato anche il capitano dell’ultima Champions League vinta dai bianconeri.

Purtroppo poso dopo i tifosi della Juventus si sono resi protagonisti di questi spiacevoli cori contro Napoli. Un messaggio in vista del big match che contrapporrà tra pochi giorni i bianconeri con gli azzurri. Un match che, vista la situazione della classifica in Serie A, è un vero e proprio big match Scudetto.