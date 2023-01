Napoli, senti Allegri: dichiarazioni a sorpresa in conferenza

Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Udinese commenta anche la condizione del Napoli, reduce dalla sconfitta di campionato contro l’Inter.

Una noce nel sacco non fa rumore, figurarsi una sconfitta. In occasione del ripristino del campionato di Serie A, dopo la pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e le vacanze natalizie, il Napoli ha maturato il primo ko stagionale. È accaduto a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, alla quale è bastata una rete messa a segno da Edin Dzeko nel secondo tempo. Ciononostante gli azzurri restano in vetta alla classifica, al momento con un vantaggio di 5 punti sulla seconda in classifica, ovvero il Milan.

Nonostante resti una distanza importante in favore del Napoli, è comunque obiettivo che sia meno contundente dei precedenti +8 punti. Di questo gioiscono le squadre che invece hanno trionfato lo scorso 4 gennaio, tra cui figura la Juventus. La squadra di Allegri in sordina si è resa protagonista di un’impennante risalita negli ultimi due mesi e infatti da metà classifica è giunta al terzo posto con 34 punti all’attivo.

Domani, sabato 7 gennaio, la squadra di Max Allegri scenderà in campo in casa sfidando l’Udinese e il mister ha presentato il match di campionato in conferenza stampa. Sarà la sfida precedente al confronto del prossimo venerdì contro il Napoli allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’.

Juventus, Allegri sul Napoli: “È la netta favorita per lo scudetto”

Scaramanzia o meno, mister Allegri non cambia la sua opinione nonostante il risultato di Inter-Napoli e alla stampa dichiara: “In questo momento le prospettive per lo scudetto non cambiano. Il Napoli resta la netta favorita. Uno stop dopo 16 giornate ci sta, sta vivendo un’annata straordinaria ed è ancora la favorita. Poi c’è l’Inter e c’è il Milan. Noi puntiamo a restare tra le prime quattro, poi vogliamo giocarci le nostra chance in Coppa Italia e in Europa League”.

Nel frattempo la Juventus può esultare perché è rientrato Di Maria e anche Paredes sta migliorando. L’allenatore fa il punto della situazione: “Abbiamo recuperato Di Maria e Paredes sta incrementando la sua condizione. C’è invece Bremer un po’ affaticato, per cui oggi lo valuterò. Ci sarà nel caso Rugani pronto per giocare. La formazione la valuterò oggi, devo fare delle scelte. Oggi dopo gli allenamenti avrò definito la formazione”.