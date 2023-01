“Zitta zitta…”, ecco chi può diventare l’anti Napoli secondo l’ex nazionale

L’ex centrocampista della Nazionale e della Juventus ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Inter: “il ko ha riaperto la Serie A”

La prima giornata del 2023 ha riaperto il campionato. La sconfitta del Napoli contro l’Inter ha consentito alle rivali di rientrare in corsa. La classifica, in vetta, è adesso più corta e tutto ciò che è stato scritto sulla squadra di Luciano Spalletti in questi mesi sembra essersi diluito in un istante.

I partenopei dovranno gestire il fiato sul collo delle altre pretendenti. Il Milan, campione d’Italia, è ancora l’insidia maggiore per gli azzurri. I rossoneri sono infatti a -5 dalla testa della classifica. Neppure la progressione della Juventus sembra volersi arrestare. I bianconeri sono a -7 mentre l’Inter è attardata appena di un punto in più. Quanto basta per rendere la Serie A più viva che mai. Della corsa scudetto ha parlato pure Angelo Di Livio.

Napoli, Di Livio: “La sconfitta in casa dell’Inter ci può stare ma ora il campionato è riaperto e la Juventus zitta zitta…”

Angelo Di Livio ha parlato della corsa scudetto in un’intervista a ‘Notizie.com’. Il ‘soldatino’ si è soffermato sull’ultimo turno di campionato. “Un turno che ci ha detto che il torneo è riaperto”, ha esordito l’ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e della Nazionale. Ha poi aggiunto: “sono davvero tante le squadre che possono lottare per lo scudetto”.

“La sconfitta del Napoli è la notizia del giorno. Una battuta d’arresto ci può comunque stare, specie se maturata su un campo difficile come quella dell’Inter. La classifica adesso è più corta”, ha detto Di Livio che ha sottolineato come la squadra di Inzaghi sia tornata “prepotentemente in corsa nella lotta scudetto facendo un favore anche alle altre” pretendenti al titolo.

E la Juventus continua ad avvicinarsi: “Zitta zitta, pur non brillando e facendo molta fatica, è tornata in classifica a recitare un ruolo da protagonista. La formazione di Allegri può dire la sua nella corsa scudetto, soprattutto se dovesse recuperare gli infortunati”.

Infine, Di Livio si è soffermato sulle due compagini romane: “La Roma vince senza mostrare un minimo di gioco mentre la Lazio è stata in assoluto il vero flop di questo turno di campionato. Ha perso punti molto importanti. Il campionato comunque è totalmente riaperto”.