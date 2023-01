Napoli-Juventus, arriva la previsione di Pistocchi sul match

Sulla gara di venerdì prossimo tra il Napoli di Spalletti e la Juventus di Allegri bisogna registrare una previsione di Maurizio Pistocchi.

Il Napoli di Spalletti, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha battuto domenica scorsa al Marassi la Sampdoria di Dejan Stankovic, grazie alle reti siglate Victor Osimhen ed Elmas.

Con il successo raggiunto al Ferraris contro i blucerchiati, ed il pareggio casalingo del Milan di Stefano Pioli contro la Roma di José Mourinho, il Napoli è riuscito ad aumentare il proprio vantaggio sul secondo posto in classifica a sette punti.

Tuttavia, oltre al Milan, il secondo posto è occupato anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, grazie alle otto vittorie consecutive arrivate senza subire un gol, sono riusciti a guadagnare tantissime posizioni in classifica. La ’Vecchia Signora’ è attesa adesso dal big match di venerdì prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Napoli capolista. Proprio su questa gara, Maurizio Pistocchi ha rilasciato delle importanti dichiarazioni.

Napoli-Juventus, la previsione di Maurizio Pistocchi: “Non sarà una partita bellissima”

Il giornalista, infatti, è stato intervistato dal portale ‘calciomercato.it in onda TvPlay’: “Cosa posso dire sulla partita tra il Napoli e la Juventus? Sarà decisiva, è una sfida classifica tra due squadre che si sono affrontate negli ultimi anni per il vertice del calcio italiano, ad eccezione delle ultime stagioni dominate dalle milanesi. Chi sta meglio tra le due? Se dobbiamo guardare solo i risultati raggiunti fino a questo momento, possiamo dire che il Napoli ha fatto molto meglio rispetto ai bianconeri”.

Maurizio Pistocchi ha poi concluso il suo intervento sulla gara del Maradona: “La sfida è davvero interessante: vincerà il calcio difensivo di Massimiliano Allegri o quello offensivo e spettacolare di Luciano Spalletti? Se dovessero vincere gli azzurri, forse, sarebbe la pietra tombale per le speranze della Juventus, visto che sarebbe difficilissimo recuperare 10 punti di distacco in classifica. Che tipo di partita sarà? Non credo bellissima, perché i bianconeri saranno bassi, cercando di segnare o con un calcio piazzato o la giocata di un singolo”.