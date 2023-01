Occhio Napoli, questa non ci voleva: la Juve ti soffia il top

La Juventus potrebbe vendicarsi sul calciomercato della sonora sconfitta del Maradona: bianconeri in vantaggio sull’obiettivo del Napoli

Le immagini della sfida del Maradona sono ancora negli occhi di tutti. Chiaramente con ricordi ed emozioni contrapposte perché se a Napoli hanno generato la grande euforia della gente, dall’altro lato non sarà stato sicuramente dello stesso avviso l’umore dei tifosi bianconeri, travolti impietosamente dalla formazione di Luciano Spalletti.

La gara però non sembra essere terminata al novantesimo della sfida perché le due formazioni sembrano ora nuovamente una contro l’altra per un nuovo duello. Un duello tuttavia differente rispetto al precedente. Questa volta, infatti, riguarda il calciomercato.

Calciomercato Napoli: sfida alla Juventus per il polacco Jakub Kiwior, bianconeri in vantaggio

Juventus e Napoli hanno un obiettivo comune e lo ha rivelato questa mattina ‘Tuttosport’. Entrambe le formazioni hanno messo nel mirino Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia. Il centrale della formazione ligure ha preso parte ai Mondiali rappresentando il suo Paese di fianco ad un’altra conoscenza del calcio italiano Kamil Glik, calciatore del Benevento. Giuntoli potrebbe tornare al lavoro.

Il centrale polacco classe 2000 (festeggerà 23 anni a febbraio) è arrivato allo Spezia un anno e mezzo fa, impiegando pochissimo tempo per imporsi, malgrado la giovane età. In questa stagione ha partecipato a 17 partite in Serie A fino a questo momento e alle due di Coppa Italia. Si tratta dunque di un elemento imprescindibile per gli spezzini, come è stato reso evidente anche dal fatto che si stia imponendo come uno dei migliori difensori dell’intero campionato italiano.

Sul calciatore ora ci sarebbe un duello tra Juventus e Napoli con i primi in vantaggio perché sarebbe già stato incentivato dal suo connazionale Szczesny. La richiesta dello Spezia per il suo difensore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Kiwior è un sinistro naturale pertanto nel Napoli potrebbe andare a sostituire Juan Jesus. Il centrale brasiliano è in scadenza di contratto al termine della stagione e per il momento non si è parlato con forza di una possibilità di rinnovo per lui.