Napoli, salti di gioia per Giuntoli: il giudizio è super positivo

Il Napoli oggi ha ricevuto una bella notizia. Incensato il lavoro svolto dal direttore sportivo Giuntoli negli scorsi mesi.

Il Napoli si gode il primato in classifica e la vittoria ai danni della Juventus. Un successo per certi versi storico, che ha testimoniato una volta di più la forza della squadra e la bontà del lavoro fatto dal club nella scorsa estate. La scelta di mandare via vari senatori e prendere vari giovani, accolti inizialmente in maniera tiepida dal popolo azzurro, si è rivelata giusta con la rosa diventata ancora più competitiva.

A prendersi la scena venerdì, insieme a Victor Osimhen, è stato Khvicha Kvaratskhelia. Giunto in città da semi-sconosciuto agli occhi del grande pubblico, il georgiano si è ambientato subito nella nuova realtà diventando uno dei principali trascinatori della capolista. Per lui ben 9 reti e 12 assist in 20 presenze complessive, tra campionato e Champions League. Numeri da top player vero, su cui ben pochi avrebbero scommesso ad agosto.

Tra questi rientra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il quale, in poche settimane, è riuscito a chiudere in maniera positiva la trattativa con la Dinamo Batumi sulla base di 10 milioni e portarlo in Italia bruciando la concorrenza. Ottime risposte le sta fornendo pure Kim Min-jae, già finito nel mirino delle big della Premier League. Colpi studiati e portati a termine personalmente dal manager azzurro.

Napoli, incensato il lavoro di Giuntoli

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale odierno per il sito ‘Tuttomercatoweb’, ha voluto incensare proprio l’operato del dirigente in sede di mercato. “Giuntoli batte Paolo Maldini, Marotta e Cherubini 3 a 0. Lo spettacolare successo contro la Juve, che ha riportato i bianconeri sulla terra, è il premio a una strategia di mercato che ha fatto la differenza”. Via Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Fabian Ruiz e dentro giovani affamati di gloria come ad esempio Kvaratskhelia, Kim e Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Un cambio della guardia rivelatosi quanto mai azzeccato. Un cocktail perfetto, che ha permesso di rinforzare la squadra ed incamerare dalle cessioni risorse economiche importanti per mettere in sicurezza il bilancio. Il futuro, adesso, è quanto mai sereno. Le possibilità di aprire un ciclo vincente sono tante. I tifosi, intanto, possono continuare a sognare.