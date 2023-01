“Non all’altezza”: furia Napoli-Cremonese, l’accusa è durissima

Il Napoli si fa sorprendere in Coppa Italia dalla Cremonese e alla fine non può evitare i supplementari e i rigori: l’accusa è durissima.

Anche per il Napoli, quindi, la Coppa Italia si è rivelata più insidiosa del previsto. La Cremonese ha resistito e ha portato gli azzurri ai tempi supplementari. E poi ai rigori. Una situazione in particolare ha però portato con sé tante polemiche e un’accusa durissima.

Il Napoli, quindi, ha faticato non poco contro una Cremonese che nonostante tutto non ha mai mollato. Molti sono stati i cambi di formazione per la squadra di Luciano Spalletti, che ha dovuto affrontare l’inimmaginabile. E alla fine inserire in corsa i suoi titolarissimi.

I grigiorossi sono anche rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Sernicola per doppia ammonizione, dopo un brutto fallo commesso ai danni di Anguissa. Oltre alle logiche di gioco, quello che ha fatto più discutere è stato l’arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi.

Napoli-Cremonese, dure critiche per l’arbitraggio di Caputi: “Non all’altezza”

Il Napoli sta vedendo terminare la gara contro la Cremonese solamente ai calci di rigore. È perciò successo l’imprevedibile agli ottavi di finale di Coppa Italia, con la gara che negli ultimi minuti dei supplementari è stata giocata tra lampi e tuoni oltre a un diluvio incessante sotto il cielo di Napoli.

Sui social, in ogni caso e in merito proprio a questo match, è scoppiata la polemica che ha riguardato l’arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi. Tante decisioni hanno infatti lasciato perplessi e per questo motivo si è letto su ‘Twitter‘: “Arbitro di Napoli-Cremonese decisamente non all’altezza. Si è persa due falli gravi e clamorosi da giallo/arancione di sernicola. Direi non pronta per certi livelli”.