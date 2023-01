Salernitana, ecco il nuovo allenatore: esordierà contro il Napoli

Il Napoli è in questi minuti in campo per affrontare la Cremonese in Coppa Italia, ma nel frattempo arrivano novità per il nuovo allenatore della Salernitana.

Il Napoli è impegnato in questi minuti nei tempi supplementari contro la Cremonese per la Coppa Italia. Una gara che ha dimostrato di essere più insidiosa delle aspettative e che sta tenendo impegnati gli azzurri più a lungo del previsto. In merito al campionato, poi, è arrivata una notizia dell’ultim’ora. La Salernitana ha, infatti, scelto il suo nuovo allenatore.

Il Napoli, ancora in campo al Maradona contro la Cremonese, si è fatto sorprendere sia all’inizio del match sia alla fine dei tempi regolamentari. Il gol segnato da Afena-Gyan all’87’ ha infatti guastato le idee degli azzurri, che speravano di non arrivare ai tempi supplementari.

Anche e soprattutto perché tra soli quattro giorni la squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo in Serie A. In programma c’è la trasferta a Salerno per affrontare proprio la Salernitana che, nel frattempo, ha anche scelto chi andrà a sostituire Davide Nicola.

Salernitana-Napoli, scelto il sostituto di Davide Nicola: l’allenatore potrà esordire contro gli azzurri

Nelle ultime ore, dopo la goleada subita dall’Atalanta, la Salernitana ha scelto di esonerare Davide Nicola. Al suo posto il club ha scelto il nome del sostituto, che potrà esordire proprio a partire dalla prossima gara di Serie A contro il Napoli di Spalletti.

Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, quindi, il club granata ha scelto per la propria panchina Leonardo Semplici. Tra questa sera e le prossime ore dovrebbe perciò arrivare la cosiddetta fumata bianca per chiudere l’affare, oltre alle firme delle due parti sul contratto che legherà il tecnico alla società di Iervolino. Manca perciò sempre meno all’ufficialità.