“Rigore netto”: caos Napoli-Cremonese, scoppia la polemica

Napoli-Cremonese, colpo di scena al Maradona per la gara di Coppa Italia. Scoppia la polemica per l’episodio arbitrale, tifosi su tutte le furie: ecco il motivo.

Avvio difficile per il Napoli di Luciano Spalletti, costretto a rincorrere a sorpresa contro la Cremonese del neo-tecnico Davide Ballardini. I grigiorossi sono andati in vantaggio al minuto numero diciotto, con la rete in contropiede di Pickel. Un qualcosa che ha scatenato la perplessità dei tifosi azzurri, rimasti senza parole per l’avvio molle e scoperto dell’undici di casa. Un undici, tra le altre cose, imbottito di seconde linee: rispetto alla gara contro la Juventus, Spalletti ne ha cambiati addirittura dieci.

La rete dei lombardi, però, ha fatto presto ad accendere la reazione del Napoli, che ha piano piano ingranato e si è portato addirittura avanti nel punteggio nel giro di pochi minuti. Prima al minuto numero 35, con la rete di Juan Jesus sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di una mischia convulsa. E poi, sessanta secondi più tardi con Giovanni Simeone, che ha incornato di testa alle spalle di un innocente Carnesecchi. Due reti che hanno rilanciato gli uomini di Spalletti e lavato vie le polemiche che si erano generato attorno all’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.

Napoli-Cremonese, manca un rigore su Gaetano? Si scatena la polemica

Nel corso del primo tempo, infatti, ha fatto molto discutere un contatto molto sospetto tra Gaetano e Pickel. Il grigiorosso è sembrato scalciare nettamente il giovane centrocampista del Napoli, che era stato bravo a nascondergli la sfera all’interno dell’area di rigore lombarda. Un contatto che però l’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi e la sua terna non hanno giudicato falloso, al punto da far proseguire l’azione fino ad un pericoloso contropiede della Cremonese.

Per i tifosi sui social, allora, si scatena la polemica. “Era rigore tutta la vita“, “Era rigore netto”, e chi più ne ha, più ne metta. La perplessità per il mancato intervento del VAR resta forte tra i tifosi del Napoli, ma i due gol segnati dagli azzurri hanno archiviato subito qualsiasi rimpianto o polemica sul risultato.