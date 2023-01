Napoli, colpo di scena in panchina: può accadere a breve

Il Napoli lavora in vista dei prossimi impegni. Oggi, intanto, è emerso un possibile colpo di scena che potrebbe concretizzarsi a breve.

Settimana ricca di impegni per il Napoli, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni della Juventus. Oggi, ad esempio, si terrà la sfida contro la Cremonese valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sabato, invece, è in programma la trasferta sul campo della Salernitana separatasi da poco da Davide Nicola. Due match che Luciano Spalletti intende vincere, al fine di continuare ad alimentare l’autostima del gruppo.

Per quanto riguarda la gara odierna, in campo dovrebbero andare molti giocatori che fin qui hanno avuto poco spazio. È il caso di Juan Jesus (legato al club fino a giugno), Leo Ostigard e Giovanni Simeone. Possibile, inoltre, il debutto di Bartosz Bereszyński con indosso la nuova maglia e l’impiego di Giacomo Raspadori al posto di Khvicha Kvaratskhelia (tornato ai suoi consueti standard qualitativi).

In campionato, invece, salvo sorprese si rivedrà lo stesso undici che ha battuto la Vecchia Signora. L’unico dubbio riguarda Matteo Politano, uscito acciaccato venerdì sera a causa di problema al polpaccio destro. Le sue condizioni, nel frattempo, sono migliorate ma verrà rivalutato più avanti dallo staff medico azzurro. La Salernitana, dal canto suo, sta pensando a come sostituire Nicola. Diverse le opzioni al vaglio, tra cui Franck Ribery.

Napoli, sulla panchina della Salernitana potrebbe esserci Ribery

Gli amaranto, dopo aver dato il benservito al tecnico in seguito alla batosta patita per mano dell’Atalanta, non ha ancora deciso chi ingaggiare. I contatti con Roberto D’Aversa e Rafa Benitez sono stati avviati ma la fumata bianca appare ancora lontana. Da qui l’idea, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, di affidare temporaneamente la panchina all’ex Bayern Monaco.

Il francese, ritiratosi nella scorsa stagione, è rimasto nel club al fine di trasmettere la propria esperienza ai giocatori. Un elemento carismatico e di leadership, che potrebbe fungere da traghettatore in questa fase. L’alternativa porta il nome di Stefano Colantuono, ancora sotto contratto con gli amaranto. Una decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta.